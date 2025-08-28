シャインマスカットやナガノパープル、被害額は5年間でおよそ97万円です。



本格的な収穫期を迎えている高級ブドウの盗難被害を防ごうと、須坂市では今年も夜間パトロールが始まりました。



夜間パトロールはシャインマスカットやナガノパープルといった、高級ブドウを狙った盗難被害を防ぐため、市や警察、JAなどが連携して2019年から行っているものです。





須坂市 三木正夫市長「収穫目前で被害に遭うことは残念なこと、生産者にとっては悔やんでも悔やみきれない」パトロールを始めるきっかけの一つとなったのが…。これは2019年、須坂市内のとあるブドウ畑を写した防犯カメラの映像です。ネットを潜り抜け、口にペンライトをくわえた男。慣れた手つきで次々とブドウを取っていきます。実はこの男、収穫期の高級ブドウを狙った“果物泥棒”だったのです。生産者によりますと、被害額は10万円以上に上ったということです。その後、市が中心となって夜間パトロールを行ってきましたが、盗難被害は後を絶たず、過去5年間で15件、総額およそ97万円の被害がありました。須坂市農林課 戸井田尚隆 係長「ブドウに限らずリンゴもあるので、シーズン通して全品目盗難防止できれば一番いい」生産者を悲しませたくない…。そんな思いで市の職員たちは生産者の元を1軒1軒訪れ、盗難防止を啓発するチラシを配っていきます。「啓発をよろしくお願いします」須坂市農林課 戸井田尚隆 係長「ブドウの棚の周りにネットを張るとか/できるだけ侵入に時間稼ぎできるような対策もあるので/それも活用しながら防いでもらえたらと」高級ブドウを狙った卑劣な犯行を防ぐことはできるのか…。夜間パトロールは収穫が終わる10月中旬まで続けられるということです。