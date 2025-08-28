【なぜ】右側の「直進レーン」から一気に左折するバイク…右折レーンで信号待ちをするシニアカー

埼玉・川越市で撮影されたのは、車のすれすれを横切る2人乗りのバイクです。

直前まで、バイクは目撃者の右側直進レーンを走っていました。

ところが交差点に差し掛かったその時、ウィンカーを出すと同時に目の前に。

目撃者は「全く予想ができなかった。（最初）車線変更かなと思ったので、そのまま普通に車線に入ってくれれば何も危険はなかった」と話します。

バイクは道路を横断するように、強引に左へと曲がっていきました。

岩手・北上市では、道の真ん中を走るシニアカーが撮影されました。

次の信号を右に曲がりたいのでしょうか、右折レーンで信号待ちするシニアカーに目撃者は「自動車と走行速度がかなり違うので、追突の恐れもあり、すごく危険な行為だと感じた」と語りました。

交通ルールに詳しい弁護士によりますと、シニアカーは歩行者と同じ扱いとなるため、右折するためには歩道を走行して歩行者用信号に従い、横断歩道を渡る必要があるということです。

目撃者は「運転していたのは70代以上の女性で、落ち着いた様子だった」と当時を振り返りました。

その後、シニアカーは無事に交差点を右に曲がっていったということです。