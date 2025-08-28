BAMBI WATERガードル付きスウェットで叶える理想ボディライン

株式会社ラングレーが展開する「BAMBI WATER」から、待望の新作『ガードル イン スウェットパンツ』が登場しました。ガードルを内蔵し、履くだけで理想のボディラインが叶う注目アイテムです。リラックスタイムからワンマイルのお出かけまで、日常に寄り添う快適さと美しさを両立。シリーズ累計400万個を超える人気ブランドならではのこだわりを感じる一着です。

スタイルアップを叶える新感覚パンツ

『ガードル イン スウェットパンツ』は、ガードルを内蔵することで、履くだけで自然にスタイルアップできるのが特徴。

ウエストリボンで調整可能なデザインは締め付けすぎず、程よくリラックス感をキープ。

裾はゴム仕様で足首をすっきり見せ、スニーカーにもブーツにも合わせやすい万能シルエットです。肉厚素材を使用しているためボディラインを拾いにくく、安心感のある着こなしが叶います。

Angellirの人気ブラ「ふんわりルームブラ」から肌馴染み新色登場♡

独自製法で長時間も快適な着心地

弾性ニットと着圧シールを組み合わせ、骨盤からヒップラインをサポートしつつ、締め付け感を抑えたバランス設計。内蔵ガードルには柔らかなメッシュ素材を採用し、ムレを軽減して心地よさを追求しました。

リラックスタイムはもちろん、ちょっとした外出にもそのまま使えるので、オンオフ問わず活躍する優秀なアイテムです。カラーはブラックの1色展開、サイズはS～LLの4サイズ。

価格は税込5,990円と手に取りやすいのも魅力です。

美しさと快適さを両立する一着

『ガードル イン スウェットパンツ』は、美しいラインを演出しながらリラックス感も大切にした新しいパンツ。ワンマイルウェアとしても活躍し、毎日のコーディネートを快適に彩ります。

税込5,990円で手に入るので、気軽に試せるのも嬉しいポイント。インナーやナイトブラで多くの女性に支持されてきたBAMBI WATERならではのこだわりを、この新作でぜひ体感してみてくださいね♡