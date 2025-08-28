◇プロ野球セ・リーグ 中日-ヤクルト(28日、バンテリンドーム)

中日のドラフト2位ルーキー・吉田聖弥投手が、プロ最長となる3と1/3回を投球。「2アウト満塁」に加え、急きょの登板と難しい場面でしたが、圧巻の好リリーフを見せました。

この日の先発投手は、これが今季初登板・初先発となった仲地礼亜投手。しかし3回まで4つの四球を許すなど乱調を見せ、この回の2アウト1、2塁の場面では頭部死球を与え“危険球退場”となりました。

ここで起用されたのが、吉田投手。ドラフト2位指名を受け西濃運輸から中日に入団した23歳左腕です。12日の巨人戦でプロデビューを果たすと、ここまでの2登板で「防御率0.00」と好投を見せています。

しかしこの日は、2アウト満塁で迎えた急きょのマウンドと難しい場面。それでも吉田投手は6球目に投じた高めのチェンジアップで西川遥輝選手をセンターフライに打ち取り、無失点で脱します。さらに回またぎ起用にも応え、4回からは2イニング連続で三者凡退とヤクルト打線を圧倒しました。

6回には先頭・オスナ選手の一発を浴び同点に追いつかれるも、最少失点で脱した吉田投手。ベンチでは井上一樹監督と笑顔で言葉を交わす姿も見せました。

ここまでの2登板ではいずれも1イニングのみの登板となっていましたが、この日はロングリリーフ。3と1/3回で53球を投げ、被安打2、奪三振2、与四球0、1失点という成績でした。