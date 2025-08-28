フリーアナウンサーの滝川クリステル（47）がインスタグラムを更新。自身が設立した財団「クリステル・ヴィ・アンサンブル」に関する虚偽情報の拡散について言及した。

以下発表全文

「みなさま、こんにちは。本日は、財団についての投稿をシェアさせてください。私はこれまで約20年にわたり、様々なメディアで数多くの憶測や事実とは異なる報道に接してきました。時代の変化とともに、SNSを通じて個人が反論することもできるようになってきてはいましたが、基本的に冷静に受け止め、反応せず静観することを選んできました。

ただ、以前に子どもの名前が許可なく報じられた際には、初めてInstagramで言及させていただき、今回が2度目の発信となります。2014年から11年にわたり大切に続けてきた財団の活動にこれ以上の誤解やダメージを与えたくないという思いから、こうして意を決して投稿いたしました。

いま、インターネットには真実とは異なる情報が溢れています。立場のある方でさえも虚偽の情報をそのまま信じ、互いに攻撃し合うような悲しい現実も目にする時代になってしまいました。だからこそ、どうか一人でも多くの方に、拡散や発信の前に『その情報は本当に正しいのか』を見極めていただきたいのです。私たちが未来に残すべきものは、憶測や誤解ではなく、真実と信頼だと信じています。

今後とも財団の活動を温かく見守っていただければ幸いです。滝川クリステル」

「平素より当財団の活動にご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。近頃、SNS等において『滝川クリステルおよび当財団が太陽光発電事業を手がけている』との情報が流布されておりますが、これは事実と全く異なります。改めて記載内容を否定するとともに、必要に応じて発信者に対しては、法的な措置を含め、記載内容の削除・訂正を求めてまいる所存です。

ご承知のとおり、当財団は2014年の設立以来、『プロジェクト・ゼロ』、『プロジェクト・レッド』、『プロジェクト・SOS』といった活動を軸に、アニマルウェルフェアの向上や生物多様性の保全に注力してまいりました。こうした中で、当財団および代表理事である滝川クリステルが、太陽光発電の設置・運営・販売その他いかなる形でも太陽光発電事業に関与した事実はございません。

なお、2020年9月より、再生可能エネルギーを供給するハチドリ電力の契約者が当財団を寄付先として選択された場合、電気料金の一部が当財団に寄付されておりますが、これはあくまで一般の皆さまからの寄付と同様、当財団の活動支援の一環であり、当財団が太陽光発電事業に関与していることを意味するものではありません。

本声明は、当財団の公式な立場として、かかる事実無根の情報による誤解を解消し、正確な情報に基づいて活動を理解いただくために発表するものです。今後も私たちは、動物と人間が共生できる社会の実現に向け、真摯に活動を続けてまいります。皆さまには引き続き温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

一般財団法人 クリステル・ヴィ・アンサンブル