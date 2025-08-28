¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×àºÇÇ¯¾¯á¥¢¥¤¥É¥ë¡¢É¨¾å¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ç¥Ý¥Ë¥ÆÍÉ¤é¤·»Ïµå¼°¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÇúÃÂ¤À¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡×
Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÂ¾å¤²¡¢¥Ý¥Ë¥Æ¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡Ä
¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿15ºÐ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ËSNS¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤ÎÀ¾Éð-ÆüËÜ¥Ï¥à(¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖYUM!-TUK!¡Ê¤ä¤ß¤Ä¤¡ª¡Ë¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢15ºÐ¤ÎËö±ÊßºÍþ(¤ß¤ª¤ê)¡£¹ë²÷¤ËÂ¤ò¾å¤²¤ÆÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿1µå¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤¬¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÊá¼ê¤Î¸µ¤Ø¡£Åêµå¸å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹‼¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»À¾Éð¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿å¿§¥ê¥Ü¥ó¤ÇÂ«¤Í¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿ÀÇúÃÂ¤À¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¾å¼ê!!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¡¢¤ß¤ª¤ê¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡¼¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖYUM!-TUK!¡×¤Ï»¨»ï¡ÖJUNON¡×(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)È¯¤Î6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡£