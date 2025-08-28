今年、全国的にマダニ【画像①】に噛まれる被害が急増。

香川県では媒介されるウイルスにより死者も出ています。これから暑さも落ち着けば山登りなどのレジャーに出かける機会も多くなる中、どんなことに気をつければいいのか、専門家に聞きました。

体長数ミリ程度の小さな吸血生物「マダニ」が媒介するSFTS＝重症熱性血小板減少症候群の感染者数は、全国で今月10日までに過去最多の135人。





国内患者の致死率は27%で、香川県でも今年2件の死亡事例が起きています。

「今年の天気が影響しているのではないかなと。雨とか風というのは生きものにとって非常に厄介なものなんですね。雨が降らなくてなかなか濡れない、風も吹かないから落ちないということになると、こういう生き物が生き残りやすい環境ができてしまっていたのかなと」

今年の気候がマダニの増殖に影響しているのではと話すのは、害虫駆除などを手掛ける東洋産業の大野さんです。大野さんによりますと、マダニは私たちの身近な場所にも生息しているといいます。

野生の生き物がいる場所には特に注意を

「多いのは野生の生き物が行き交うような草むら。イノシシとかシカのような大きなものだけではなくて、たとえばタヌキだとか野良猫だとか、そういったものにもついていますので、そういう生き物が行き交うところに多いとイメージしていただければ」

これから暑さも落ち着けば、山登りなどのレジャーに出かける機会も多くなる中、気をつけるべきことは・・・



「服装に関しては一番は肌を露出させないこと【画像④】。服のすそや足首を絞ったり、あとは靴下の中に入れること【画像⑤】なども大切になってきます。忌避剤・虫よけスプレーというものは成分を見ていただきたい。ディートという成分、あるいはイカリジン【画像⑥】という成分が入っているものなんかを選んでいただくと、虫よけの性能としてはいいのかなと」

また大野さんによりますと、噛まれてしまった場合は自分ではがそうとせず、そのまま病院を受診することが最適な対処法だということです。