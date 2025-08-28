キングカズ次男・三浦孝太、肉体美のぞくデニムコーデ披露 料理に意欲「食事管理を自分で…」
元サッカー日本代表のキングカズこと三浦知良の次男で格闘家の三浦孝太が28日、東京・原宿で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRANDOPEN」に出席した。
三浦孝太
Calvin Kleinアジア初の旗艦店「Calvin Klein Harajuku Flagship」が8月29日に原宿にオープン。総面積約1315平方メートルを誇り、3フロアにわたってCalvin Kleinの全カテゴリ(アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど)を取り揃え、原宿店限定アイテムも用意される。
オープンに先立ち同店で行われたこの日のイベントでは、Calvin Kleinをまとった著名人が多数集結した。
三浦は、鍛え上げられた肉体美がのぞくデニムコーデで登場。初挑戦したいことを聞かれると「料理」と答え、「普段料理をしたことがなくて、フライパンの持ち方とかもわからないんですけど、自分の体を見せたり、戦ったりする仕事をしているので、自分で自分の体を作れるような、食事管理を自分でできるようにしたい」と理由を説明した。
三浦孝太
Calvin Kleinアジア初の旗艦店「Calvin Klein Harajuku Flagship」が8月29日に原宿にオープン。総面積約1315平方メートルを誇り、3フロアにわたってCalvin Kleinの全カテゴリ(アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど)を取り揃え、原宿店限定アイテムも用意される。
三浦は、鍛え上げられた肉体美がのぞくデニムコーデで登場。初挑戦したいことを聞かれると「料理」と答え、「普段料理をしたことがなくて、フライパンの持ち方とかもわからないんですけど、自分の体を見せたり、戦ったりする仕事をしているので、自分で自分の体を作れるような、食事管理を自分でできるようにしたい」と理由を説明した。