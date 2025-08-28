40歳・女性芸人、“不妊治療から高齢出産”で女児出産を報告「身体ボロボロですが、母子共に健康です」
太田プロダクション所属のお笑いコンビ・こじらせハスキーの橋爪ヨウコ（40）が27日、自身のXを更新し、女児を出産したことを報告した。
【写真あり】愛車ハーレーもカッコイイ…報告全文＋橋爪ヨウコの近影
橋爪は【ご報告】と題し、「不妊治療から、40歳での高齢出産。無事、女の子を出産しました！」と報告。「今言えることは、とにかく可愛いです！」とのろけた。続けて「詳しくは後日、ハスキーママちゃんねるに動画をＵＰしたいと思います」とアピールした。
また、画像として文書も投稿。「不妊治療から、40歳での高齢出産。不安な事や心配事も尽きませんでしたが、無事、女の子を出産しました」「予定日から大幅に日にちがズレて、破水からの陣痛で闘うこと24時間。産後バタバタ&身体ボロボロですが、母子共に健康です」と、大変な出産を振り返った。
続けて「産後の体調がどうなるかまだ分からないのですが、少し落ち着いたら仕事にも復帰予定です」とし、「初めての事ばかりで少し緊張していますが、子育ても仕事も頑張っていきたいと思っていますので今後ともよろしくお願いします」と結んだ。
また、バイク好きらしく、小さなヘルメットを持った小さな手の写真も公開した。
橋爪は、今年5月に「昨年結婚し不妊治療を経て、今年の夏に母になります」と報告。「出産後も仕事は続けていきますが、6月中旬から少しの間お休みをいただきます」「(※私が活動出来ない間は、ドイツはピンで活動しますのでよろしくお願いします。)」とつづっていた。
こじらせハスキーは、橋爪とドイツみちこによる2人組。それぞれピン芸人で活動後、2014年に正式にコンビ結成。橋爪は、“ハーレー女子”としても知られ、自身のSNSでも愛車の『ハーレーダビッドソン スポーツスターXL883N』がたびたび登場している。
