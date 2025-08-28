山本舞香、へそ出しコーデで魅了 出産願望を明かす「いつか子供ができたらいいなと」
女優の山本舞香が28日、東京・原宿で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRANDOPEN」に出席した。
Calvin Kleinアジア初の旗艦店「Calvin Klein Harajuku Flagship」が8月29日に原宿にオープン。総面積約1315平方メートルを誇り、3フロアにわたってCalvin Kleinの全カテゴリ(アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど)を取り揃え、原宿店限定アイテムも用意される。
オープンに先立ち同店で行われたこの日のイベントでは、Calvin Kleinをまとった著名人が多数集結した。
山本はバギージーンズにショート丈のタンクトップというへそ出しコーデで抜群のスタイルを披露。初挑戦したいことを聞かれると「昨年結婚したので、家族のために何かしたいなと。ずっと15年間仕事ばかりしてきたので、家族と向き合う時間がほしいと思っているので、いつか子供ができたらいいなと思っています」と出産願望を明かした。
