三吉彩花、美脚際立つブラックコーデで登場 留学に意欲「来年30歳になるんですけど…」
女優の三吉彩花が28日、東京・原宿で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRANDOPEN」に出席した。
三吉彩花
Calvin Kleinアジア初の旗艦店「Calvin Klein Harajuku Flagship」が8月29日に原宿にオープン。総面積約1315平方メートルを誇り、3フロアにわたってCalvin Kleinの全カテゴリ(アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど)を取り揃え、原宿店限定アイテムも用意される。
オープンに先立ち同店で行われたこの日のイベントでは、Calvin Kleinをまとった著名人が多数集結した。
三吉は美脚際立つオールブラックコーデで登場。「私が大好きなオールブラックでまとめてみました」と述べ、「すごくシンプルなんですけど、ロゴが目立つようにデザインされていたり、よく見るとすごくこだわりのあるデザインがお気に入りです」と語った。
また、初挑戦したいことを聞かれると「来年30歳になるんですけど、来年に限らず、このタイミングだと思ったときに留学をしてみたいです」と答えた。
三吉彩花
Calvin Kleinアジア初の旗艦店「Calvin Klein Harajuku Flagship」が8月29日に原宿にオープン。総面積約1315平方メートルを誇り、3フロアにわたってCalvin Kleinの全カテゴリ(アパレル、アンダーウェア、アクセサリー、フレグランスなど)を取り揃え、原宿店限定アイテムも用意される。
三吉は美脚際立つオールブラックコーデで登場。「私が大好きなオールブラックでまとめてみました」と述べ、「すごくシンプルなんですけど、ロゴが目立つようにデザインされていたり、よく見るとすごくこだわりのあるデザインがお気に入りです」と語った。
また、初挑戦したいことを聞かれると「来年30歳になるんですけど、来年に限らず、このタイミングだと思ったときに留学をしてみたいです」と答えた。