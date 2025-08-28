¡Ú¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥ÉC¡Û¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤ê¡¡¥ª¡¼¥µ¥à¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¤Ï¸·¤·¤¤Î®¤ì¤Ç¶¦ÅÝ¤ì
¡¡ÌÆÇÏ¤Î¥À¡¼¥È·èÀï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÇÕÂè37²ó¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊJpn3¡Ë¡×¤¬ÌçÊÌ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´äÅÄË¾Íèµ³¾è¤ÎJRA¡¦¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ5¡áÃæÂ¼¡Ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤ê¡¢½Å¾Þ4¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5Àï5¾¡¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬Æ¨¤²¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÅ¸³«¡£3³Ñ¤Ç¤Ï2Æ¬¤Ç¸åÂ³¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢2Æ¬¤Î¶¥ÇÏ¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ»Ãæ5ÈÖ¼ê¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤¿¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤¬4³Ñ¼êÁ°¤Ç¥°¥Ã¤È¾å¾º¡£4³Ñ3ÈÖ¼ê¤«¤é·üÌ¿¤ËÁ°¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢»Ä¤ê50¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ä¤¤¤ËÀèÆ¬¡£Á°É¾È½¤Î¹â¤«¤Ã¤¿2Æ¬¤òº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢´äÅÄË¾¤Îº¸¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢3Ãå¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2Ê¬6ÉÃ7¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÅÄË¾¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿»þ¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤Ï¾¯¤·Ä¹¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Þ¤¤¤òÀ¸¤«¤¹·Á¤Ç¾è¤Ã¤¿¡£Á°È¾¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ù¤¿¤·¡¢3³Ñ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÇÏ¤â¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¶¦ÅÝ¤ì¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡¡Éã¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¼¡¡Êì¥Þ¥ê¥¢¥Ó¥¹¥Æ¥£¡¼¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¡¡ÌÆ5ºÐ¡¡·ªÅì¡¦ÃæÂ¼Ä¾Ìé±¹¼Ë¡¡ÇÏ¼ç¡¦¥Ò¥À¥«¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Î¥Ò¥À¥«¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ22Àï7¾¡¡ÊÃÏÊý12Àï3¾¡¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â2²¯373Ëü9000±ß¡£ÇÏÌ¾¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö1990Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼±¿Æ°¡×¡£