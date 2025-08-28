¼«Ì±µÄ°÷63%¤¬¡ÈÂÖÅÙ¼¨¤µ¤º¡É¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡ÈÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¡É³èÈ¯²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
JNN¤¬¼«Ì±ÅÞÁ´¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÄ°÷¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂ¦¤ÈÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÀªÎÏ¤Î´Ö¤Çº£¸å¡¢¡ÈÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¡É¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ï¡¡6³ä°Ê¾å¤¬ÂÖÅÙ¼¨¤µ¤º
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÁíºÛÁª¤Î¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢½°»²¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤È¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô47¿Í¤òÂ¤·¤¿Áí¿ô342¿Í¤Î²áÈ¾¿ô172¿Í¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö»¿À®¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¢§½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤ò¤·¤¿½ñÌÌ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¢§¸¶Â§¤Ç¤ÏµÄ°÷ËÜ¿Í¤¬ÅÞËÜÉô¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½ñÌÌ¤Ï¡¢µÄ°÷¤Î»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿·Á¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤ò¤â¤Ã¤ÆÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÄó½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¡¡¶¶¸ýÍ³»ø µ¼Ô:
Äó½Ð¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂåÍý¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷¤¬ËÜ¿Í¤Ë¡Ö¤³¤Î½ñÌÌ¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤«¡×ÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
JNN¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤¤«¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï295¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¡¢²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï219¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡Û
¡¦ÂÖÅÙ¼¨¤µ¤º:137¿Í
¡¦¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ù¤:49¿Í
¡¦¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤:19¿Í
¡¦¤½¤ÎÂ¾:14¿Í
²óÅú:¼«Ì±µÄ°÷219¿Í
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó6³ä°Ê¾å¤¬ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤¬¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤È¿±þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¡¡¶¶¸ýÍ³»ø µ¼Ô:
Ä¾¶á¤ÎJNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï43%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï47%¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨JNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡¡8·î2Æü¡¦3Æü¼Â»Ü
Í¸ú²óÅú:1003¿Í
¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤«¤é»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼¤á¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢ÂÆ§¤ß¤¹¤ëµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ°ÅÝ¤·»¿À®¡×¤ËÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï?
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Äó½Ð¤¹¤ë½ñÌÌ¤ÇÌ¾Á°¤Î¸øÉ½¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó:
2¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¤Þ¤ºÉ½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÁíºÛ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÄ°÷1¿Í1¿Í¤¬»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¢§¤â¤·º£¸å¤âÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÁ°ÅÝ¤·ÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¿Í»ö¤Ç¤ÏÍ×¿¦¤Ë¤Ï¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦°ì¼ï¤Î¶¼¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ï¡È¹ñÌ±ÉÔºß¤Î¥Ð¥È¥ë¡É¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»²µÄ±¡Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤«¤é¡¢¡ÖÃ¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¹ñÀ¯Áªµó¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÅÞÆâ¤ÇÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î³§¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿×Â®¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó:
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÁíºÛ¤ÎÎÉ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¸Å¤¤¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Î¤¢¤È¡ÖÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¡¡À¯Ì³»°Ìò¤ËÂÐ¤·¤±¤óÀ©¤â
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î°Õ¸«¤Ï¡Û
Á°ÅÝ¤·¤¹¤Ù¤
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÁíºÛ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×
Á°ÅÝ¤·É¬Í×¤Ê¤·
¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ºÀ¯¶É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×
ÅÞÆâ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¡¡¶¶¸ýÍ³»ø µ¼Ô:
»¿À®É½ÌÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸½¿¦¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯Ì³»°Ìò¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ëÀ¯¸¢´´Éô¤Ï¡ÖÀ¯Ì³»°Ìò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë¤Î¤Ê¤éÌò¿¦¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é½ðÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿ÀÅÄ½á°ìË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ï¡Ö¡Ø¿¦¤ò¼¤·¤Æ¤«¤é»¿À®¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼¿¦¤òÁ°Äó¤ËÂÖÅÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÌø¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿ÀÅÄÀ¯Ì³´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¯Ì³´±¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó:
¿¦¤ò¼¤·¤Æ¡¢»¿À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¹¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤«¤±¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¹¥È¤ä¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¹ï¤âÁá¤¯¹ñ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó:
7·î20Æü¤Î»²µÄ±¡Áªµó¸å¡¢¢§Àï¸å80Ç¯ÃÌÏÃ¤â½Ð¤»¤º¡¢¢§¥¬¥½¥ê¥ó¸ºÀÇ¤âÆ°¤«¤º¡¢¢§µëÉÕ¡¦¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö¼Ç¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÈ¾¿ô¤°¤é¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥´¥¿¥´¥¿¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯À¯ºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó:
¤¢¤È¤Ï¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¤¿¤Á¤Î°ÅÌö¤ËÉé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦À¯¶ÉÅª¤Ê»×ÏÇ¤È¡¢Î¾Êýº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¡Ä?
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¡Ö·ë¶É²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î?¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¶¸ýµ¼Ô¤Ï¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É À¯¼£Éô¡¡¶¶¸ýÍ³»ø µ¼Ô:
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊª»ö¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢ÌîÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎÀ©¤¬À°¤¦¤Þ¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤â¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂÎÀ©¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¶¶¸ýÍ³»ø
TBSÊóÆ»¶ÉÀ¯¼£Éô Í¿ÅÞ¥¥ã¥Ã¥×
ÁíÍý´±Å¡¡¦³°Ì³¾Ê¡¦ËÉ±Ò¾Ê¤Ê¤É¤ò¼èºà
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡Åç¸©½Ð¿È À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
