「Ｒｅｐｅｚｅｎ Ｆｏｘｘ」元メンバーのＤＪふぉい（２９）が２８日、都内で開催された「ｅｌｉｔｅ Ｊａｐａｎ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｓｈｏｗ」でランウェイを歩いた。

世界的トップモデルを多数輩出しているエージェントの日本法人「ｅｌｉｔｅ Ｊａｐａｎ」によるファッションショーで、今回が２回目。テーマは「ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ ＢＥＡＵＴＹ（無限の美しさ）」で、年齢や国籍、障がいの有無を問わず多様なモデルが登場した。

司会を務めた元日本テレビ・小倉淳アナウンサーは「体の差であったり、あるいは社会的差であったり、そういった差を乗り越えて、皆さんそれぞれがもう一度、個性や力強さ、こういったものを新たにピックアップできるのが、ファッションの力の素晴らしさではないでしょうか」と訴えた。

ｅｌｉｔｅ所属モデルに加え、関東の福祉施設入居者ら約８０人が、９ブランドのコレクションを身にまとい、ランウェイを歩いた。ＤＪふぉいは終盤、めがねチェーン「ＰＡＲＩＳ ＭＩＫＩ」のショーで登場。水色のシャツに白のボトムス、涼しげなアイウエアを掛けたＦｏｙは、男女１０人ほどの本職モデルに交じっても、堂々とした歩きっぷりだった。