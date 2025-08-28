¹ñºÄÈñ32Ãû3865²¯±ß¤Ç²áµîºÇÂç¤Ë ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá¡¡ÍøÊ§¤¤Èñ¤ÎÁÛÄê¶âÍø¤Ï2.6¡ó
ºâÌ³¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¡¢¹ñºÄÈñ¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂç¤Î32Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤¬µÞÂ®¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Ï¼è¤êÁÈ¤àÀ¯ºö¤ÈÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö³µ»»Í×µá¡×¤ò8·îËö¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³µ»»Í×µá¤Ç¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¹ñºÄ¤Î½þ´ÔÈñ¤ÈÍøÊ§¤¤Èñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¹ñºÄÈñ¡×¤Ë32Ãû3865²¯±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙÍ½»»¤è¤ê4Ãû±ß°Ê¾åÁý¤¨¡¢²áµîºÇÂç¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÍøÊ§¤¤Èñ¤Ë¤Ïº£Ç¯ÅÙÍ½»»³Û¤è¤ê24¡óÂ¿¤¤¡¢13Ãû435²¯±ß¤ò·×¾å¡£Â¸µ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¤ÎÁÛÄê¶âÍø¤òº£Ç¯ÅÙ¤Î2.0¡ó¤«¤é¡¢2.6¡ó¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤Î¼èÄù¤ê¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Æ¤ëÍ½È÷Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶â³Û¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡Ö»ö¹àÍ×µá¡×¤È¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£