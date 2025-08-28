TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¹á¹Á»æ¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦óÕÃÒ±Ñ»á¤ÎºÛÈ½¤¬28Æü¤Ë·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£

óÕ»á¤Ï¡¢³¤³°ÀªÎÏ¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¹ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤ÇÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëË½ÎÏ¤ä¡Ø¹á¹ÁÆÈÎ©¡Ù¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

óÕ»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¹á¹ÁÆÈÎ©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤Î»æÌÌ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤âÆÈÎ©¤Î¼çÄ¥¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£