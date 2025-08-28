中谷防衛相は２８日、英国のジョン・ヒーリー国防相と防衛省で会談し、両国の安全保障協力の拡大を盛り込んだ共同声明を発表した。

日英の防衛相会談で共同声明を出すのは初めてで、インド太平洋地域で覇権的な動きを強める中国をけん制する狙いがある。

英国が海軍の空母を日本に派遣するなど同地域への関与を深めていることについて、中谷氏は会談で「日英防衛協力の一層の強化に貢献する取り組みだ」と高く評価した。共同声明では、中国を念頭に東・南シナ海の状況に「深刻な懸念」を示し、「力による一方的な現状変更の試みに強く反対する」と明記した。台湾海峡の平和と安定の重要性も確認した。

日英伊３か国による次期戦闘機の共同開発については、年末までの契約締結に向けて作業を加速することで一致した。ロシアの侵略を受けるウクライナへのさらなる支援の重要性も強調し、支援を通じた日本と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の関係強化を歓迎した。

海上自衛隊は今月、日本に寄港している英海軍の空母などに対して他国軍の艦艇などを守る「武器等防護」を実施するなど、協力を深化させている。中谷氏は会談後の共同記者発表で、今回の会談で「日英の防衛協力が新たな次元に至った」と強調した。

ヒーリー氏は「インド太平洋と欧州・大西洋の安全保障は不可分だ」との認識を示し、次期戦闘機については「年末までに契約に署名するべく（作業を）加速化させる」と強調した。