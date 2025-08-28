片付けサービスは予約開始1分で満席、これまで3400人もの家を片付けた、おうち片付け専門家の香村薫さん。そんな香村さんが普段は有料で提供している「書き出す片づけ」は、片付けが苦手、リバウンドを繰り返す、忙しい…そんな人にこそぴったりのメソッドです。必要なものはなんとペンとノートのみ！ 今回は「思い出品」の片付け方をご紹介します。

幸せな気持ちになれる思い出だけを残す

今まで手放せなかったものは、必要かどうかわからなかったもの、そして“気持ち”が入ったものだったのでは？ けれど、片付けを進めていくと、自分に必要なものが見えているはずです。

片付けは、これからの自分が心地よく過ごすために行うもの。今まで捨てられないと信じ込んでいた思い出も、軽やかに手放していきましょう。

スタートは写真撮影から。さらに、書き出すことで冷静に思い出の品に向き合います。ここで面倒に感じたり、いやな気持ちになったりするものは、思い出として役割を終えたもの。

残すべきは、持っているだけで幸せになれて、これからのあなたを支えてくれるものだけでいいのです。

＜ステップ1＞分類する

思い出といっても種類はさまざま。ひとつずつ手に取り、とっておく理由を考えましょう。

●1：写真を撮る

まずは撮影。写真に撮ると、「データを残しておけば十分」と満足できるケースが出てくるかも。

●2：思い出のものをすべて書き出し3つに分ける

ひとつずつ思い出を書き添えながら「残す」、「手放す」、「悩む」に分類します。ここで「書くのが面倒」となったのならば、それは今のあなたには価値のないもの。

“自分が死んだあとに見られたくないもの”は、いっそ手放しても。

＜ステップ2＞片付ける

思い出をしまい込むのはもったいない！ 残すものは、視界に入る形での収納を検討しましょう。

●3つの分類ごとに収納・手放す

それぞれの形状や思い入れに合わせて、片付け方や手放し方を考えましょう。

＜残すもの＞保管方法の検討を

家の中で、思い出の品のためにあけられるスペースが見えているはず。そこに収まる量まで絞るのが目標です。写真に撮り、本体は手放すというのもひとつの選択です。

●思い出ボックスで保管

頻繁に見返さないのなら、ひとまとめにしてボックスに入れておくと省スペースに。ほこりなどが入らないように、フタつきのボックスがベター。

●思い出コーナーにて保管

思い出の保管方法で、ぜひおすすめしたいのがこちら。大切な思い出なら、いつも見えるところにディスプレーして。目にするたびに、幸せな気分になれます

＜手放すもの＞書類溶解サービスなどを利用する

思い出の品は人に見られたくないものが多いうえ、プライバシーの漏洩も心配。そして、ゴミとして捨てるのは気が引ける…。

そんな場合、箱ごと溶解してもらえるサービスを利用してみてください。

＜悩むもの＞解決策に沿って、残すか手放すかを決める

思い出の品は、無理に手放さなくても大丈夫。勢いで手放すよりも、悩むものはじっくり考えて判断をすれば、きっと後悔しないはずです。

●＜解決策1＞2つの質問に沿って残すかどうかを決める

本心では手放したいのに躊躇するのは、「せっかく贈られたものだから」など後ろめたさがあるからかも。以下の質問の答えがYESでないなら、手放す方が心が軽くなる可能性も。

＜質問＞

（1） 思い出のものを持っていることで幸せな気持ちになりますか？

（2） 思い出のものは、自分の理想の暮らしやありたい姿をあと押ししてくれますか？

●＜解決策2＞見直す期間を決めていったん保管する

迷うのなら、決断を急ぐことはありません。半年後、1年後など、自分で期限を決めて、もう一度見直してみましょう。迷ったものは、とっておくものとは別の箱にまとめてください。

※ この記事は『書き出すだけで家が整う おうち片づけノート』（扶桑社刊）に掲載された内容を再編集しています