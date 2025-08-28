¿·Ç³³ÙÊ®²Ð¡¡Ê®±ì5500£í¤Þ¤Ç¾å¾º¡¡Ì¸Åç»Ô¤Ë¤Ï²Ð»³³¥¡¡ÀìÌç²È¡ÖÊ®²Ð¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬·Ù²ü¤ò¡×
Ì¸Åç»³¤Î¿·Ç³³Ù¤Ç28ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢¤ª¤è¤½2¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¡¢Ê®±ì¤Î¹â¤µ¤¬5000¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Öº£¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥°¥ÞÊ®²Ð¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
28Æü¸áÁ°5»þÁ°¡¢5500¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÊ®±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¿·Ç³³Ù¡£5000¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤ÏÀè·î3Æü°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¿·Ç³³Ù²Ð¸ý¤«¤éÌó6¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ì¸Åç¿ÀµÜ±Ø¡¢¼Ö¤Ï¸áÁ°8»þ¤Ë»ß¤á¤¿»þ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ï¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï³¥¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¼Ö¤Î»ý¤Á¼ç¡Ë¡Ö¡ÊÊ®²Ð¤¬¡Ë²¿²ó¤âÂ³¤¯¤ÈÉÔ°Â¡£¡ÊÁê¼¡¤°¡ËºÒ³²¤ÇÇä¾å¤¬¸º¤ê¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤í¤½¤í¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê½»Ì±¡Ë¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
Ê®²Ð¤ËÈ¼¤¦Âç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤ÎÈô»¶¤ä²ÐºÕÎ®¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É÷²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤Ï³¥¤ò´¬¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¡¢°ð¤Ë¤â¤¦¤Ã¤¹¤é³¥¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦²Ð»³ÃÏ¼Á³Ø °æÂ¼Î´²ð½Ú¶µ¼ø¡Ë¡Ö´¥Áç¤·¤¿²Ð»³³¥¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×
Ä´ºº¤ËË¬¤ì¤¿¼¯»ùÅçÂç³Ø¤Î°æÂ¼Î´²ð½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£²Ð»³³¥¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÊ®²Ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¡¢¥Þ¥°¥Þ¤Ê¤É¤ÇÇ®¤»¤é¤ì¤¿ÃÏ²¼¿å¤¬¿å¾øµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿á¤½Ð¤¹¡Ö¿å¾øµ¤Ê®²Ð¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦²Ð»³ÃÏ¼Á³Ø °æÂ¼Î´²ð½Ú¶µ¼ø¡Ë¡Ö¡Ê¥Þ¥°¥ÞÊ®½Ð¤ËÈ¼¤¦¡ËÊ®²Ð¡¦·ÚÀÐ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤ß¤¨¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¤²Ð»³³¥¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§ー¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶èÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¾å¤Ë¤¢¤ëÊ®²Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¤¿¤À¡¢º£¸å¤â¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥Þ¥°¥ÞÊ®²Ð¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê²Ð»³¤Ë¶á¤Å¤¯ºÝ¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦²Ð»³ÃÏ¼Á³Ø °æÂ¼Î´²ð½Ú¶µ¼ø¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÌÀ¤±Êý¤ÎÊ®²Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Ãë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¡¢É÷²¼Â¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤¬¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£»³¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÎºîË¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¸áÁ°5»þ¤´¤í¤ÎÊ®²Ð¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å3»þ¤´¤í¤ËÄä»ß¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Ç³³Ù¤Î²Ð»³³èÆ°¤Ï³èÈ¯¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢²Ð¸ý¤«¤é³µ¤Í3¥¥í¤ÏÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¡¢³µ¤Í2¥¥í¤Ï²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÊ®±ì¤Ï28ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ²Ð¸ý¤«¤éÆîÀ¾¤ÎÌ¸Åç»ÔËÒ±à¤ä¹ÂÊÕÊý¸þ¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸©Ä£¤Ç¤Ï28Æü¡¢¿·Ç³³Ù¤ò´Þ¤àÌ¸Åç»³¤Î²Ð»³ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë²ñ¹ç¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯6·î¡¢¿·Ç³³Ù¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊ®²Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¼þÊÕ¤ÎÌ¸ÅçÀî¤Ê¤É¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¿³¥¤Ê¤É¤ò¤»¤»ß¤á¤ëº½ËÉ¥À¥à¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤Ï¡¢Àè·î²¼½Ü¤«¤é¤ª¤è¤½3²¯5000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æº½ËÉ¥À¥à¤ËÂÏÀÑ¤·¤¿ÅÚº½¤ò¼è¤ê½ü¤¯¶ÛµÞ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø ÃÏÆ¬±òÎ´¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡Ö¸©¤¬¿×Â®¤Ëº½ËÉ¥À¥à¤Î½üÀÐ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î8Æü¤ÎÂç±«¤Ç¤ÎÅÚº½Î®½Ð¤òËÉ»ß¤Ç¤¤¿¡×
¤¿¤À¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡¢º£¸å¤âÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµþÅÔÂç³Ø ÀÐ¸¶ÏÂ¹°¡¦Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¡ÖºùÅç¤Î¤è¤¦¤Ë²Ð»³³¥¤¬¤·¤Ä¤³¤¯Ê®½Ð¤·¤Æ±«¤¬¹ß±«»þ¤ËÅÚÀÐÎ®¡¢Å¥Î®¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤ë¤Ù¤¡×
¸©¤Ïº£¸å¤âº½ËÉ¥À¥à¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÅÚº½¤Î½üµîºî¶È¤òµÞ¤°Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
