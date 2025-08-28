打席のラックスに大谷が投じた意外な球種

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたレッズ戦に先発登板し5回を2安打1失点。チームも5-1で勝利し、実に2年ぶりの白星を挙げた。かつてのチームメートに投じた“魔球”に敵地の放送席が驚いている。「これは不公平だ」「空から落ちてきた」と言葉を紡いだ。

4回、先頭で打席に迎えたのは昨季までのチームメート、ギャビン・ラックスだ。時速78.7マイル（約126.7キロ）のカーブは打者の前で止まったかのように垂直落下しストライクゾーンへ。ラックスは呆然とした様子で見逃した。さらに2-2からの6球目もカーブで、空振り三振を奪った。

レッズの地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・オハイオ」では、実況のジョン・サダック氏が「これは不公平だ。空から落ちてきたぞ！」と仰天。解説のジェフ・ブラントリー氏は「オオタニの変化球はかなり多種多様な変化をするからね」と多彩な球種にお手上げといった様子だった。



（THE ANSWER編集部）