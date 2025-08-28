元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２７日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）にＭＣとして出演。中学生時代にいじめを受けていたことを明かす一幕があった。

この日は「森香澄、保健室の先生になる」と題し、保健室の教諭のコスプレ姿の森が生徒役に扮した「レインボー」ジャンボたかお、「ちゃんぴおんず」日本一おもしろい大崎、「カカロニ」栗谷のお笑い芸人３人と本音トークを展開した。

たかおと大崎に「女子同士でケンカしたことは？」と聞かれると「いじめられてたから…。中学生ぐらいの時ね。中学生ぐらいの時は。順番で回ってくる…」と突然、告白。

大崎に「どんないじめ？」と聞かれると「なんか私だけ分からない言語が生まれていて。私だけ理解できない暗号みたいな言語を作られていて」と返答。

「でも、主犯格の女の子に『いい加減にして！』みたいな（ことを）言いました」と続けると「そしたら、よく分かんない言語で返してきて。みんなが笑ってるけど、私には理解できないよ、それは。何言ってるか分かんないから」と赤裸々に振り返っていた。