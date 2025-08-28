夏休みももうすぐ終わり、月曜日から鹿児島県内の多くの小・中学校で2学期が始まります。しかし、新学期前は、登校に不安を抱く子どもたちが増える時期でもあります。心理学の専門家は「子どものSOSに気づく手がかりは、体調の変化」だといいます。

（記者）「夏休みも残りわずか。学校が始まることに子どもたちは？」

（高1）「友達と会えるので楽しみ」

（中1）「中学校は楽しいので早く行きたい」

（小3）「（学校は）勉強が長い。頑張る」

（小5）「これから勉強するのが嫌で、（夏休みが）終わってほしくない」

（中1）「寝る時間も遅くなっていて、（夏休み中は）朝10時に起きているからやばい」

（中1）「勉強についていけないから、ついていけるか不安」

44日間の夏休みも残りわずか。再び始まる学校生活に、ハードルを感じやすい時期でもあります。

（チャイルドラインかごしま 山崎真子代表）「夏休みが終わる頃には不安だという声が多く聞かれる」

子どもたちの悩みや不安などの相談窓口「チャイルドラインかごしま」です。自ら命を絶とうとしてしまう子どもの相談も受けています。

なぜ夏休み明けに、子どもの自殺が増えるのか？

全国の小中高校生の自殺者数を示したグラフです。去年は全国で529人。記録のある1980年以降で最も多くなりました。このうち県内でも3人の自殺が確認されています。

去年の自殺者数を月別でみると、夏休み明けの9月が59人で最も多くなっています。

友達との接点が減ることや、進路について悩むことの多い時期にあたることが背景にあるといいます。

（チャイルドラインかごしま 山崎真子代表）

「学校が始まって友達の上手くやっていけるかという漠然とした不安、宿題が終わっていない、学校の授業についていけるかという悩み」

「親が勝手に進路を決めてしまう。そこで子どもの葛藤がある。けんかが含まれた形での相談も増えている」

こうした子どもの悩みに対応しようと、チャイルドラインかごしまは、9月4日まで相談時間を2時間延長し、午後3時から10時まで電話やチャットで相談を受け付けています。

（チャイルドラインかごしま山崎真子代表）「話をすると問題が解決していなくても心が軽くなることがあるので、1人で抱えこまず誰かに話てほしいなと願っている」

一方で、家族などに心配をかけたくないと、SOSを出せない子どももいます。まわりの大人が気づくためにはどうしたらいいのでしょうか？

まわりの大人が気づくためには

心理学が専門の鹿児島大学・平川忠敏名誉教授です。心の不安は体に表れやすいため、子どもの体調からヒントを得られるといいます。

（鹿児島大学・心理学専門 平川忠敏名誉教授）「親・先生は心の状態を聞くのではなく体の症状を聞いていくと、手がかりを得やすい。眠れない・眠りすぎる、食べられない。そういう食べる、寝るところがチェックポイント。下痢があったらお腹が悪いというよりもストレスかなと思った方がいい」

また、悩みを抱えた子どもに、大人が一方的にアドバイスするのではなく、“聴いてあげる”姿勢も大切です。

（鹿児島大学・心理学専門 平川忠敏名誉教授）

「いっぱい聴いてもらうと、子どもや相談者の中に目標などが出てくる、それまでずっと聴いてあげる。『分かったか？』『こうしなさい』『返事は？』などは言わない。頑張れ頑張れ、もっと頑張れというのは世の常だが、そうでなくていい」

平川名誉教授は、「学校に行きたくない」と子どもが口に出して訴える場合は、無理はさせず、家族が受け止めることも大切と話しています。

【チャイルドラインかごしま】

18歳までが対象で、悩みや不安を毎日聞いてくれます。名前などの個人情報は聞きません。電話番号（0120-99-7777）

チャイルドラインのホームページにある「チャット」でメッセージのやりとりができます。最近はこのチャットの相談が増えているそうです。

【鹿児島いのちの電話】

24時間、年齢に関係なく誰でも相談できます。

電話番号（099-250-7000）

今、不安や悩みを抱えている人、少しでも楽になるかもしれません。活用してみてください。

