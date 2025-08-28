◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人(28日、マツダスタジアム)

日米通算200勝をかけ、マウンドに上がった巨人の田中将大投手が2回に4点を奪われ降板しました。

田中投手は1点リードの2回、死球と連打などで1アウト満塁とすると、中村奨成選手のゴロをショート・泉口友汰選手がファンブルし同点。続くファビアン選手には自らの暴投で勝ち越しを許すと、その後ヒットで合計5失点となり降板しました。

この日の解説を務めた元広島監督の野村謙二郎さんは「僕は同じショートをやっていたので気持ちはすごく分かります。今日の試合は特別でエラーしてはいけないんですけど、野手も緊張してますよやっぱり」とコメントしました。

直近の試合では安定感を見せ、前回21日のヤクルト戦では今季2勝目をあげた田中投手でしたが、7日のヤクルト戦では1点リードの6回に先頭をセカンドゴロとしますが、セカンドの増田大輝選手がファンブルし、出塁を許すと降板後、2番手の船迫大雅投手が中村悠平選手にタイムリーを浴び勝ち星が消えました。

続く13日の中日戦は3点リードの5回にランナー1塁でセカンドの門脇誠選手がゴロを悪送球し3-1となると、その後2本のタイムリーで同点を許し降板しました。