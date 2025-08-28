HYBE MUSIC GROUP、初の合同オーディション開催記念ポップアップ実施 HYBE社屋や練習室を背景にしたフォトスポットも
グローバルエンターテインメント・プラットフォーム企業「HYBE」が、HYBE MUSIC GROUPレーベル8社による初の合同オーディション『HYBE MUSIC GROUP AUDITION』を開催する。それに先立って、東京・原宿キャットストリートでPOP-UPイベントが行われている。
【写真】オーディション応募者以外も楽しめる！POP-UPイベントの模様
同イベントは「We believe in you -your journey begins now.（私たちはあなたの可能性を信じています。あなたの旅はここから始まります）」というメッセージのもと、誰もが“アーティストへの道のり”を疑似体験できる特別なイベントとして企画されている。オーディションへの参加有無を問わず来場でき、記念品のプレゼントもある。
各レーベルの個性を体感できる展示や、ファンから先輩アーティストへのメッセージコーナー、限定グッズが当たるガチャ、協賛ブース、HYBE社屋や練習室を背景にしたフォトスポットなど、来場者が楽しみながらオーディションを身近に感じられる企画が用意されている。また、撮影した写真をそのまま使って、オーディションに応募することも可能となっている。
同イベントは、きのう8月27日から8月30日まで開催。入場は無料となる。
『HYBE MUSIC GROUP AUDITION』は、HYBE MUSIC GROUPが初めて行う合同オーディション。BIGHIT MUSIC、BELIFT LAB、SOURCE MUSIC、PLEDIS Entertainment、KOZ ENTERTAINMENT、ADOR、YX LABELSが参加する。また、4度のグラミー賞受賞歴を持つマルチプラチナプロデューサーのライアン・テダー（Ryan Tedder）が参画する「HYBE X RYAN TEDDER」の参加も決定した。同オーディションへの応募者は、一度にこれらすべての8レーベルに応募することができる。
今回のオーディションは、性別、国籍不問で2007年以降生まれを対象。歌、ダンス、そのほか自身の特技や魅力をアピールできる分野で応募することができる。応募はオンラインで9月7日まで受け付けている。
【写真】オーディション応募者以外も楽しめる！POP-UPイベントの模様
同イベントは「We believe in you -your journey begins now.（私たちはあなたの可能性を信じています。あなたの旅はここから始まります）」というメッセージのもと、誰もが“アーティストへの道のり”を疑似体験できる特別なイベントとして企画されている。オーディションへの参加有無を問わず来場でき、記念品のプレゼントもある。
同イベントは、きのう8月27日から8月30日まで開催。入場は無料となる。
『HYBE MUSIC GROUP AUDITION』は、HYBE MUSIC GROUPが初めて行う合同オーディション。BIGHIT MUSIC、BELIFT LAB、SOURCE MUSIC、PLEDIS Entertainment、KOZ ENTERTAINMENT、ADOR、YX LABELSが参加する。また、4度のグラミー賞受賞歴を持つマルチプラチナプロデューサーのライアン・テダー（Ryan Tedder）が参画する「HYBE X RYAN TEDDER」の参加も決定した。同オーディションへの応募者は、一度にこれらすべての8レーベルに応募することができる。
今回のオーディションは、性別、国籍不問で2007年以降生まれを対象。歌、ダンス、そのほか自身の特技や魅力をアピールできる分野で応募することができる。応募はオンラインで9月7日まで受け付けている。