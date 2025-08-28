「梅宮辰夫！NO！DJ UME！DJ UME！」ロバート・秋山×DJ KOO×たまごっちのコラボステージ 東京おもちゃショー
ロバート・秋山竜次さん（47）と、DJ KOOさん（64）がコラボステージで盛り上げました。
ロバート秋山さん：
メリークリスマス！ちょっと早いですが、メリークリスマス！秋山秋山！梅宮辰夫！NO！DJ UME！DJ UME！
東京おもちゃショーの“夏のクリスマス工場”をテーマにしたブースのオープニングセレモニーに、ロバート・秋山さんと、DJ KOOさんが登場しました。
DJ KOOさん：
レッドサンタDJ KOOです！Yeah！Yeah！Yeah！Yeah！
ロバート・秋山さん：
ブルー！ブルー！ブルー！レッドNO！ブルー！自分の色把握するDO DANCE！
DJ KOOさん：
還暦過ぎてるDO DANCE！
ロバート・秋山さん：
“還暦サンタ”に拍手！
応援に駆けつけたたまごっちたちと、コラボステージを披露しました。
ロバート・秋山さん：
錦糸たまご！たまご！温泉たまご！
DJ KOOさん：
温泉たまご！
ロバート・秋山さん：
温泉たまごだ！半熟たまご！
DJ KOOさん：
たまごっちYeah！
ロバート・秋山さん：
錦糸たまご！たまごっち！
DJ KOOさん：
これが本当のたまごっちパラダイス！