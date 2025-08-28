「梅宮辰夫！NO！DJ UME！DJ UME！」ロバート・秋山×DJ KOO×たまごっちのコラボステージ　東京おもちゃショー

ロバート・秋山竜次さん（47）と、DJ KOOさん（64）がコラボステージで盛り上げました。

ロバート秋山さん：

メリークリスマス！ちょっと早いですが、メリークリスマス！秋山秋山！梅宮辰夫！NO！DJ UME！DJ UME！

東京おもちゃショーの“夏のクリスマス工場”をテーマにしたブースのオープニングセレモニーに、ロバート・秋山さんと、DJ KOOさんが登場しました。

DJ KOOさん：

レッドサンタDJ KOOです！Yeah！Yeah！Yeah！Yeah！

ロバート・秋山さん：

ブルー！ブルー！ブルー！レッドNO！ブルー！自分の色把握するDO DANCE！

DJ KOOさん：

還暦過ぎてるDO DANCE！

ロバート・秋山さん：

“還暦サンタ”に拍手！

応援に駆けつけたたまごっちたちと、コラボステージを披露しました。

ロバート・秋山さん：

錦糸たまご！たまご！温泉たまご！

DJ KOOさん：

温泉たまご！

ロバート・秋山さん：

温泉たまごだ！半熟たまご！

DJ KOOさん：

たまごっちYeah！

ロバート・秋山さん：

錦糸たまご！たまごっち！

DJ KOOさん：

これが本当のたまごっちパラダイス！