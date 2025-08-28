フィッシュマンズ・柏原譲が体調不良で長期療養へ 本人の希望受け、クラムボン・ミトを迎えてライブは予定通り実施
フィッシュマンズのベーシスト・柏原譲が、体調不良のため医療機関を受診し、長期的な治療・療養が必要との診断を受けたことが発表された。8月28日、バンドの公式サイトおよびSNSにて声明が掲載された。
【Xより】フィッシュマンズ・茂木欣一からの報告「柏原譲が長期療養を必要とすることになりました」
発表によると、メンバー・スタッフ一同で協議を重ね、現在予定しているライブの中止も検討されたが、柏原本人からの「ぜひ開催してほしい」という強い希望を受け、代役を迎えて予定どおりライブを実施することが決定。決定している『SWEET LOVE SHOWER』および台北公演にはクラムボンのミトが参加し、メンバー・スタッフは準備を進めながら、フィッシュマンズの音楽を届けていくとしている。
同日には、ドラムの茂木欣一がコメントを発表し、「フィッシュマンズ・柏原譲が長期療養を必要とすることになりました」と報告。「彼自身より『フィッシュマンズの曲を鳴らす役割を止めないでほしい』というメッセージがあった」とし、その言葉を受けてミトにサポートを依頼した経緯を説明した。
茂木は「ミトくんが忙しい中スケジュールを調整してこの役目を引き受けてくれたこと、感謝しかありません」と述べ、「現在メンバー・スタッフでしっかり準備をして最高のパフォーマンスを目指すべくリハーサル中」と近況を伝えた。そして「ユズルの復帰までしばしお待ちを。それでは会場でお会いしましょう」と呼びかけている。
フィッシュマンズは、「柏原譲は、元気な姿で皆さまの前に戻れるよう治療に専念してまいります。しばしお待ちいただけましたら幸いです」として、理解と変わらぬ声援を求めている。
