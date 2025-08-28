27日、千曲市で82歳の男性が川の中で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。近くにはトラクターがあり、男性はトラクターごと川に転落したとみられています。



千曲市を流れる川の中に転落したトラクター。27日正午前、「男性の姿を数日間見ていない」と近所の人から警察に通報がありました。男性は千曲市八幡の無職、佐藤勇さん82歳で警察が自宅周辺を捜索したところ、自宅に隣接する畑からおよそ10メートル下を流れる更級川の中で倒れている佐藤さんとトラクターが見つかりました。





佐藤さんは多発外傷により、その場で死亡が確認されました。畑で作業をしていた佐藤さんは何らかの理由でトラクターごと川に転落したとみられています。警察は転落したのは数日前とみて、事故の詳しい原因を調べています。県農村振興課よりますと県内で今年、農作業中の事故で8人が亡くなっていて、去年の同じ時期と比べると3人増えています。このうち、65歳以上の高齢者が6人となっています。疲れが出やすい昼前や夕方の事故が多くなっているということです。７月13日午前、小諸市大久保の畑では農作業をしていた84歳の男性が横転したトラクターの下敷きになり亡くなりました。今後の収穫期に農作業中の事故が増える傾向にあることから、県では慣れた場所で作業する際も農業用機械の安全点検や慎重な運転をするよう呼び掛けています。