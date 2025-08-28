28日朝、JR上野駅に向かっていた上越新幹線の車内でモバイルバッテリーから煙が出て、持ち主の乗客が軽いケガをしました。この夏、列車内でのモバイルバッテリーの発火が相次いでいます。

◇

駅員の通報

「新幹線車内でモバイルバッテリーが発火した」

それは、走行中に起きました。

警視庁などによると、JR大宮駅を出発し上野駅へ向かっていた上越新幹線に異変が起きたのは、28日午前8時ごろ。

乗客の男性（58）が足元に置いていたキャリーケースの中にあるモバイルバッテリーから、煙が上がっていたといいます。

男性は車両の連結部分に移動すると、居合わせた人から水を受け取りキャリーケースの中にあったズボンを湿らせます。それをモバイルバッテリーにかぶせ消火。この時、右手をやけどしたということです。

男性は、こう説明しています。

乗客の男性

「きのうの夜、モバイルバッテリーをフル充電した状態でキャリーケースにしまっていた」

男性のモバイルバッテリーは家族共用で、落下させたなどの原因が発火前にあったかはわかっていません。男性のほかに、ケガ人はいませんでした。

◇

東京消防庁によると、モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池を使った製品が火元となった火災が、ここ数年で急増。

東京都内で今年6月までの半年間に143件発生していて、これは去年の同時期より39件多く、過去最多だった去年を上回るペースです。

列車内で相次ぐ発火事故。

JR東海によると、先週22日には東京駅から新大阪駅へ向かう東海道新幹線の車内で、乗客が座席のポケットに入れていたモバイルバッテリーが発火。すぐに警備員が消火器で火を消しました。

7月にはJR山手線の車内でスマートフォンのバッテリーが発火。

モバイルバッテリーで充電していたスマホが高温になったため充電をやめていましたが、熱はおさまらず、その後、発火したということです。

今年1月、韓国で旅客機が炎上した事故でもモバイルバッテリーが火元となった可能性が指摘されています。

この旅客機事故をきっかけに、日本の航空会社では7月から飛行機内へのモバイルバッテリーの持ち込みルールを厳格化。

座席の上の収納棚に入れず、充電は常に状態が確認できる場所で行うことが、新たに追加されました。

モバイルバッテリーを目の届くところに置いておくことで、異変にいち早く気づき、適切な対応をする狙いがあるということです。

JR東海は、8月から注意喚起を強化。

「モバイルバッテリーやハンディファンの発火が増えています。落としたり、高温となる場所に置いたりしないようご注意ください」などと、駅や車内でアナウンスをしています。