NEWSの増田貴久（39）が28日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。大物俳優との食事を振り返った。

人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!26」で、今回は女優・伊藤沙莉、タレント・イモトアヤコをゲストに迎えた。今回のテーマは「夏の終わりの花火ゴチ」として、設定金額1万8000円で行われた。

食事中のトークで、進行役の羽鳥慎一アナウンサーが「今年の夏、行ってよかったところ」について聞かれた。これに増田は「先日、武田鉄矢さんとお食事に行かせてもらって」と明かし、2ショット写真が映し出された。

出演者たちから「えぇー」「うわぁー金八先生や」と驚きと懐かしむ声が上がった。その食事で武田から「生徒とか友達呼んでいいよって言われたから…」と伝えると、岡村隆史が「呼んでや!俺を!金八好きやねん」と羨ましがった。

また、増田は武田との食事で「先生だったのに一緒に日本酒とか飲んだりすると、だんだんお父さんみたいな接し方をしてくれて。スゴくいい時間でしたね」と振り返った。