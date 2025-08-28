中国メディアの海客新聞は28日、韓国の歴史ドラマの作中で漢字の誤りが見つかり、制作サイドが謝罪したと報じた。

記事は、韓国メディアの朝鮮日報の26日付記事を引用。歴史タイムスリップドラマ「暴君のシェフ」の第1話で掲げられた旗に「太平聖大」と書かれていたが、正しくは「太平聖代（立派な君主の統治のお陰で人民が不安なく生活できる時代）」だったと伝えた。視聴者からの指摘を受け、同ドラマの制作サイドが謝罪したという。

記事は韓国のネットユーザーの反応として、「（放送前に）誰も間違いに気付かなかったの？」「漢字学習を軽視したせいでこんな事故が起きた！」「基本的な漢字はやはり学ぶべき」といった声を紹介した。韓国では1970年の漢字廃止以降、漢字を読み書きできる人が減少している。

一方、中国のネットユーザーからは「韓国人なんだから漢字は不要だろう」「そういえばずいぶん長いこと（デザートの）サンデー（中国語で“聖代”）を食べてないな」といった声が上がる一方、中国語の成語では「太平聖世」と表記することから「正しくは『太平聖世』ではないのか」といった指摘が多数寄せられている。（翻訳・編集/北田）

