shallmが、新曲「コンビニアイス」を9月4日に配信リリースする。

同楽曲は、9月4日に放送されるドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（CBCテレビ）最終話のエンディング主題歌としてshallmが書き下ろしたもの。冴えない日常や見えない不安が積もる日々の中でも、明るい未来の兆しを感じさせる歌詞と、さわやかなサウンドに仕上がっている。

また、9月2日21時30分からshallm初の地上波レギュラーラジオ番組『シャルム・ワンダー・スペース』（TOKYO FM）にて、同楽曲のフルサイズ音源が最速で公開される予定だ。

なおshallmは、『shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~』を東京 Spotify O-EASTで2026年2月14日に開催予定だ。

shallm コメント

完璧じゃない今日を連れて歩くとき、空の広さや風の強さが、そっと味方をしてくれる気がします。手軽に手を伸ばせる『コンビニアイス』のように、日常のどこかで小さな幸福を運ぶ応援歌になれたら幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）