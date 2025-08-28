「嫌なら逃げていいんだよ」不登校に悩む人へメッセージ 動画コンテストで県内の中学3年生が最優秀賞 《新潟》
不登校を経験した人が同じように悩む人へ動画でメッセージを伝えるコンテスト。県内の中学3年生が最優秀賞に選ばれました。「嫌なら逃げていいんだよ」動画に込めた思いです。
この動画を製作した中学3年生のひなさん。いじめにあった時の自身の経験を動画に盛り込みました。
〈ひなさん〉
「容姿にコンプレックスがあって、その自分の気持ちも入れたくて、最初に私はブスなんだみたいな言葉を入れました」
あうるの森は勉強や趣味など思い思いに過ごすことができる子どもたちの居場所。その中で自分の力を試す場をつくろうと動画コンテストに応募するようになりました。
それが不登校を経験した子どもが同じように悩む人へ動画でメッセージを伝える「不登校生動画甲子園」です。ことしのテーマは「不登校で見つけたこと」。
ひなさんが応募するのは今回で3回目。題材を考える中で気づいたことがありました。
〈ひなさん〉
「昔のことを考えて思いついたのが、ずっと絵に逃げていたなと思って、逃げ道を題材にしようと思って動画を作り始めました」
小さいころから絵を描くことが好きだったひなさん。不登校になって心が苦しくなる時に絵を描くことが逃げ道となり、救われたといいます。
その思いを込めて、10時間近くかけて1本の動画が出来上がりました。
（TikTokより）
「何気ない一言で人は飛び降りるかもしれない 相手は責任なんて取らないんでしょそんないらいらを絵にぶつけた何度も何度もなんども絵はどん底のわたしを救ってくれた逃げ道を救った幸せになれるように君も幸せになっていいんだよ」
〈ひなさん〉
「逃げることはネガティブでみんな逃げないで戦ってきたから、少しくらい逃げて楽になってほしいなと思って」
コンテストには400本を超える応募がありました。そして…
「最優秀作品賞受賞者はひなさんです」
ひなさんの動画が最優秀作品賞に選ばれました。
〈ひなさん〉
「逃げたことで今の人生があるし、 逃げなかったらこの世にいなかったかもしれないし、自分自身も逃げたことで変わりました。不登校の人たちとか学校嫌だなと思っている人に逃げていいんだよと教えてあげたいです」
「逃げていいんだよ」不登校に悩む人たちへ…経験したからこそ伝えられるメッセージです。