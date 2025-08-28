Ý¯ºä46¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤ÎÅþÃ£¡¡¡ÈºÇ¹âÃÏÅÀ¡É¤ò¹ï¤ß¡¢µæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆÏ¤±¤¿µþ¥»¥é¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡4·î²¼½Ü¤«¤éÌó4¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Ý¯ºä46¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤¬8·î24Æü¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ë¤ÆÊÄËë¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢¹Åç¤Ç¤Î¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤Ë¡¢Åìµþ¥Éー¥à3DAYS¤Èµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå2DAYS¤ò²Ã¤¨¤¿¥°¥ëー¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢·×11¸ø±é¤ÇÌó26Ëü¿ÍÆ°°÷¤È¤¤¤¦ÂçÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢·ëÀ®5¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¤½¤Î¿Íµ¤¤Î²ÃÇ®¤Ö¤ê¤¬±®¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÌó26Ëü¿ÍÆ°°÷¡ªµþ¥»¥é¥Éー¥à¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÝ¯ºä46¡Ë
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Îµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¸ø±éDAY2¤ò¼´¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÝ¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤Ê¤¬¤é²áµî¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤ëÝ¯ºä46¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAddiction¡Ù¤ò·È¤¨¤¿¥Ä¥¢ー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿11th¥·¥ó¥°¥ë¡ØUDAGAWA GENERATION¡Ù¤ÎMV¤Ç¼¨¤·¤¿¥µー¥«¥¹¾®²°¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Éー¥à¸ø±é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤³¤Î±é½Ð¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Éー¥à¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ´¶¤ÎÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æー¥¸¥»¥Ã¥È¤ä±é½Ð¤Ø¤È¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¡£ËàÅ·Ï°¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë±ÇÁü¡õ¾ÈÌÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Æー¥¸Á°Êý¤«¤é¿á¤¾å¤¬¤ëÊ®¿å¤Ê¤É¥´ー¥¸¥ã¥¹¤µ¤òÈ¼¤¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±é½Ð¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¥çー¤¬¤É¤ì¤À¤±ÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤«¤òÍ½Ãû¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥¸ー¤ÊBGM¤Ë¾è¤»¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ô¥ó¥¯¤ä¥°¥êー¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¥Áー¥à¡õ»³粼Å·¥Áー¥à¤ÎÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤ä¥¯ー¥ë¤µ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Ý¯ºä46¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸«¤»Êý¤â²áµî¤Î·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¥À¥ó¥¹¥Ñー¥È¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ£µÈ¡õ»³粼¤¬¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤³¤Î¡ÈÍÛ¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Î´Ø·¸À¤ÎÎÉ¤µ¤ä³èÆ°¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬Ä¾·ë¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½Ì¥¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¥°¥ëー¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡ÄÁ°¿È¥°¥ëー¥×»þÂå¤«¤é³èÆ°¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±é½Ð¤Î»þÅÀ¤Ç¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥çー¤ÎËë³«¤±±é½Ð¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖAddiction¡×¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£Æó´üÀ¸¡¢»°´üÀ¸¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ÈÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Çµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Buddies¡ÊÝ¯ºä46¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤ò°ìµ¤¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÈ¾¿®È¾µ¿¡×¡ÖStart over!¡×¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î³Ú¶Ê¤Ç¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¡£½¾Íè¤ÎÝ¯ºä46¤é¤·¤¤¶õµ¤´¶¤òÅ»¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤Ë¡ÖStart over!¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ£µÈ¤¬´¶¾ð¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥ªー¥é¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¶öÁ³¤ÎÅú¤¨¡×¤Ç¤â¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶Ê¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ä¶õµ¤¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¶áÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¤Î±éµ»·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤¬ÎÉ¤¤·Á¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡3¶Ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¶Ê´Ö¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç·Ò¤°¤è¤¦¤Ê¥Óー¥È¤Ë¾è¤»¤ÆÃ»¤¤MC¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ö¥é¥¤¥ÖËÜÊÔÃæ¤ËMC¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¥Ñー¥È¤Î¤ß¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³Ú¤·¤à¾å¤ÇMC¥Ñー¥È¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä±é½Ð¤Î¤ß¤Ç¥°¥ëー¥×¤ä¥á¥ó¥Ðー¸Ä¡¹¤Î¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¼Â¤ËÝ¯ºä46¤é¤·¤¤»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡Áñ¸·¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÍò¤ÎÁ°¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤«¤é¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤¬»ý¤Ä¥Àー¥¯¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬Â³¤¯¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ä¥¢¥êー¥ÊÃæ±û¤Î¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò·ë¤Ó¤Ä¤Ä¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤«¤éº¸±¦¤Ë±ä¤Ó¤¿²ÖÆ»¤òÌÜ°ìÇÕ»È¤¦¤Û¤«¡¢¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤¬¥¢¥êー¥Ê¸åÊý¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¥àー¥Ó¥ó¥°·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥êー¥Ê³°¼þ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë2Âæ¤ÎÂç·¿¥È¥í¥Ã¥³¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ï¿ôËü¿Í¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤Î±é¼Ô¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤¬¡ÖÎ®¤ìÃÆ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ê¸åÈ¾¤Î¡ÒWait a sec.¡Ó¤ò¹ç¿Þ¤ËÄ¹¼Ü¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥Ñー¥È¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤Ê¤É¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÃËÀ¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¥¥ì¥¥ì¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤¬·ý½Æ¤òÂÇ¤Ä¤È¥¹¥Æー¥¸¸åÊý¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥À¥ó¥µー¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤Ç¡ÖÎ®¤ìÃÆ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡Ê¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤Î±é¼Ô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¹Æ¸åÈ¾¤Ç¿¨¤ì¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î³¸¤Î¾å¡×¤Ç¤Ï³Ú¶ÊËÁÆ¬¤Ë¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤Ë¤è¤ë±é½Ð¥Ñー¥È¤òÍÑ°Õ¡£±«¾å¤¬¤ê¤Î»¨Æ§¤òÊâ¤¯¿¹ÅÄ¤Ë¡¢ÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¼Ö¤«¤éÄ·¤Í¤¿¿å¤¿¤Þ¤ê¤Î¿å¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¥´¥ßÈ¢¤ò½³¤ê¾å¤²¡Ö¥Á¥Ã¡×¤ÈÀåÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î³¸¤Î¾å¡×¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Óー¥È¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¤Ê±é½Ð¤â¼Â¤ËÝ¯ºä46¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤ËÅÄÂ¼¡õ¼é²°ÎïÆà¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñー¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÀÖ¤¤ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë»³²¼Æ··î¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢³¹Ãæ¤Ç²¿¼Ô¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¤ªÁ°¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤ªÁ°¼«¿È¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤ÎÁê¼ê¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ±ÇÁü¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÎÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»³²¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥½¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ä¡Ä±ÇÁü±é½Ð¤Î»þÅÀ¤Ç¼¡¤Î¶Ê¤¬²¿¤«Í½Â¬¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶Ê´Ö¤â¥é¥¤¥Ö¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ñ¸þ¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤¿¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹½À®¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÁ°È¾¥Ñー¥È¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊSE¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ÈÌÀ¤ÈÊ®¿å¤Î±é½Ð¤Ç°ìÅÙ¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°áÁõÂØ¤¨¤·¤¿Æó´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÌæÇòÄ³¤¬³Î¤«Èô¤ó¤Ç¤¿¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¡£´üÊÌ¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤Î¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤äÍÛ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤ÈÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥É¥íー¥óÀû²óÃæ¡×¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë¡¢Buddies¤¬Æ¬¾å¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤¹¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸À¡£Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»°´üÀ¸¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¸ø±é¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÅÄÁÒÎïÆà¥»¥ó¥¿ー¶Ê¡ÖÎø°¦ÌµÁÐ¡×¤ä¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö²Æ¤Î¶áÆ»¡×¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤ò²ñ¾ìÃæ¤Ë½¼Ëþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£º£¤ÎÝ¯ºä46¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¡È¥µー¥«¥¹±é½Ð¡É
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»Í´üÀ¸ーーÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½é¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î¤Î¡ØÝ¯ºä46 »Í´üÀ¸¡ÖFirst Showcase¡×¡Ù¤ËÂ³¤¯ÉñÂæ¤¬¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤äµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤È¤¤¤¦»þÅÀ¤ÇÇË³Ê¤ÎÂÔ¶ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤¬É½½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£¥àー¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥êー¥Ê¸åÊý¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿»Í´üÀ¸9Ì¾¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ô¥«·îÁ°¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤È¤ÏÊÌ¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¹¥¿ーÀ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¢¤È¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»Í´üÀ¸½é³Ú¶Ê¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤Î¤¿¤Ã¤¿1¶Ê¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤â¥ê¥Ïー¥µ¥ë´ü´Ö´Þ¤á¡¢´Ö¶á¤ÇÌÜ·â¤·¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿Æ£µÈ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¶öÁ³¤ÎÅú¤¨¡×¤äËÁÆ¬¤Ç¤Î»³²¼¤Î¥Ý¥¨¥È¥êー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖTOKYO SNOW¡×¡¢ÃæÅèÍ¥·î¤¬´õË¾¤ÈÀäË¾¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖNothing special¡×¤Ê¤É¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤«¤»¤ë¶Ê¤òÏ¢È¯¡£¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤¬¥¨¥Ô¥«¥ë¤ÊÅ¸³«¤ò»ý¤Ä¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï»Í´üÀ¸¤¬½é¤á¤ÆÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Àè¤Î¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤ÇµÞÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¢¤È¤À¤±¤Ë¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¤â°ÌÜÎ©¤Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯¤âÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¹çÎ®¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï1¶Ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«ーー¤ÈÍßÄ¥¤ê¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡7·î¤Î¡Ø12th Single BACKS LIVE!!¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿ôÃÊ¾å¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤¿ÀÐ¿¹Íþ²Ö¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¡Ö¹Á¶è¥Ñ¥»¥ê¡×¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÝ¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤1¶Ê¤Ë¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇËÁÆ¬¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥µー¥«¥¹±é½Ð¤ò¡¢¤è¤ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿±éÌÜ¤¬²æ¡¹¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Éー¥à¸ø±éÍÑ¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥µー¥«¥¹±é½Ð¡Ê¼Âºß¤¹¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¥µー¥«¥¹¡×¤Ë¤è¤ë±éÌÜ¡Ë¤¬¼¡¡¹¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¼ÖÎØ¤ä¤½¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±éÌÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Ý¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥¨¥í¤¬¾²¤ËÃÖ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥¯¤ò³«¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤«¤é¿¹ÅÄ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¾ì¤Î¶õµ¤¤ÏºÆÅÙÝ¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢MV¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¤òÈäÏª¡£¼é²°¤¬ÂçË¤¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¡È¤ì¤Ê¤¡Ë¤¡É¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ã¤¿1¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¾µæ¶Ë¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤òÂ¿¿ôµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀìÔÂô¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«»ö¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥µー¥«¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï1¶Ê¤Î¤ß¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎìÔÂô¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤âº£¤ÎÝ¯ºä46¤ÎÀª¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¿§¤Ë¤Ç¤âÀ÷¤Þ¤ì¤ë¡×ーーÝ¯ºä46¤Ø²þÌ¾¤·¤¿ºÝ¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Éー¥à¸ø±é¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶Ê¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯Ý¯ºä46¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡¢¡Ê¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ëµæ¶Ë¤Î·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×¤Þ¤Ç¤Ç¤Î±é½Ð¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿Ý¯ºä46¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×°Ê¹ß¤Ç¤Ï²¿¤âÁ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡ÈÁÇ¤ÎÝ¯ºä46¡É¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ï2»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¸Â³¦¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚ´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢»³²¼¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤Ö¤ê¤Þ¤¯¤ë¡Ö¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×¡¢¿¹ÅÄ¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤È¡¢¶Ê¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö½øÈ×¤Î¡ÖNightmare¾É¸õ·²¡×¤Ç¤â¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿ÅªÌîÈþÀÄ¤ò¼´¤Ë¡¢º£¤ÎÝ¯ºä46¤é¤·¤µ¤òºÇÎÉ¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖMake or Break¡×¤Ç¤Û¤Ü¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¯¾µÅ¾·ë¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÅªÌî¤¬ÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ñ¥¤¥í¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¡ÖEND¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤½ª¤ï¤êÊý¤â¡¢Á°¿È¥°¥ëー¥×¡¦Ý°ºä46»þÂå¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡È¤é¤·¤µ¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£¾¾ÅÄÎ¤Æà¡ÖÆüËÜÃæ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡ÖBuddies¡×¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ËÜÊÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤ËÌÜÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¿¶¤ê»µ¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´ËµÞ¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¸«¤»Êý¤â¡¢5Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¤Î¶ÊÃæ¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾ÅÄÎ¤Æà¤¬½Ò¤Ù¤¿¡Ö²þÌ¾¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÁ°¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¡ØÝ¯ºä¤Î¿§¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¿§¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¡¢Ý¯ºä¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£¤ÎÝ¯ºä46¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½øÈ×¤ÎMC¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤ËÍè¤¿¤³¤È¡¢ÇÛ¿®¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÝ¯ºä46¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤ò¤¼¤ÒÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¸ø±é¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±³µ¶¤ê¤Ê¤¯¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¾¡¢º£¤ÎÝ¯ºä46¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¡×¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ°¤ò¸«¿ø¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÅÄ¤ÏÀè¤Î¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¤Î¶ÊÃæ¡¢¡ÖºäÆ»¥°¥ëー¥×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÝ¯ºä¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ê¥°¥ëー¥×¤ò¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤éËèÇ¯11～12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ØANNIVERSARY LIVE¡Ù¤â¡¢5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤ÏÍèÇ¯4·î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤³¤½Ì¤È¯É½¤Ê¤¬¤é¤â¡È¿·¤¿¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¡É¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²áµî2Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¡ÖÝ¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏBuddies¤Ë¤Ï¾µÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢ー¤â¼Â¸½¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯4·î¤Î¡Ø5th YEAR ANNIVERSARY LIVE¡Ù¤Þ¤Ç¤ÎÌó8¥«·î¤ÇÝ¯ºä46¤ÎÌ¾Á°¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç°ìÈÌÁØ¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æü¡¹¸Â³¦ÆÍÇË¤òÂ³¤±¡¢5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Ý¯ºä46¤¬Æó´üÀ¸¤«¤é»Í´üÀ¸¤Þ¤Ç¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤É¤ì¤À¤±²æ¡¹¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤òÂÎ¸³¤·¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï²ÃÂ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÀ¾×¢ÃÒ°ì¡Ë