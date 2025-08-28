イギリスでも“イヨ現象”。日本人女子レスラーの世界的な人気を象徴する、女子ファンたちとの交流シーンがプロレスファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【映像】人気すぎる日本人女子、観戦キッズへ“神ファンサ”

WWEの公式アカウントが共有した日本人スーパースター、イヨ・スカイの動画。8月24日にイギリス・ニューキャッスルで行われた「WWE Newcastle」イベントでの一幕で、リングを後にするイヨが少女ファンたちと交流。サインやハグといった“神ファンサ”を披露した。

退場するイヨに向かって熱狂的に「アイ・ラブ・ユー！」を連呼し、認知を求めた姉妹と思われる少女たち。その声は見事に本人へ届き、手作りのイラスト入りボードにイヨがサインで応じる姿が映されていた。

この動画が拡散されるとファンからも次々と反応が寄せられた。「あれが私のGOAT（史上最高の選手）だ」という声や「彼女が大好き！彼女は最高だよ」「誰にも負けないエネルギッシュな存在」といった絶賛コメントが並んだ。

今年前半、ヒール軍団“ダメージCTRL”の解体に伴い、徐々にベビーフェイスへと転向したイヨ。リング上での高いパフォーマンスで女子世界王座を戴冠、ビッグマッチではライバルのリア・リプリーらとの名勝負を繰り広げ、実力でファンの心を掴んだ日本人スーパースターとして評価は急上昇している。

最新の展開では、リアとイヨによる“Rhiyo”の同盟形成や、アスカ＆カイリ・セインとの遺恨が深まりつつあり、今後の展開にさらなる注目が集まっている。

