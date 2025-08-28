【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）

【映像】ドジャース戦で起きた“珍判定”の一部始終

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発登板したレッズ戦で6回、球場が大きなどよめきに包まれる“珍判定”が起きた。

4-1とドジャースが3点リードして迎えた6回、1死一塁で打席にはロハス。カウント1-1からの3球目で一塁走者のコンフォートがスタートを切り、捕手の送球は間に合わず盗塁成功かと思われた。しかし直後、相手捕手がスイング後のロハスを指差して猛アピール。リプレー映像には、ロハスのバットが捕手の足に当たる瞬間がはっきり映っていた。

これが守備妨害と判定され、ロハスはアウトに。さらにコンフォートの盗塁も取り消されるという、ドジャースにとっては痛恨の結果となった。思わぬ裁定にロバーツ監督も飛び出して抗議したが判定は覆らず、ドジャー・スタジアムにはブーイングが響き渡った。

ベンチに戻ったロハスは困惑した表情を浮かべ、身振り手振りで不満を口にする姿も中継カメラに映し出された。視聴者からも「何があった？」「守備妨害あった？」「ロハス送球妨害取られる？」「あれはしょうがないだろ」「え？これが妨害？」など困惑の声が相次ぎ、中には相手捕手に対し「納得いかん」「当たり屋成功かよ」「自分から前に来てるやん」「キャッチャー自分からぶつかってきたじゃん」といった不満の声も。

盗塁を決めたかに見えたコンフォートの快足も幻に終わり、球場全体が釈然としない空気に包まれた“珍場面”、物議を醸す判定となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）