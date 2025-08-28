「walk through a fire」の意味は？「火のなかを歩く」ほどの状況って...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「walk through a fire」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、愛情や覚悟を示した表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「困難を乗り越える」でした！
「walk through a fire」は、「困難を乗り越える」という意味の英語です。
歌詞やドラマで愛情や覚悟を強調するときに使われますよ。
「He would walk through a fire for his best friend.」
（彼は親友のためなら命がけで頑張るだろう）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部