みなさん削蹄師（さくていし）をご存じでしょうか。牛のヒヅメを整えることで健康も守る仕事です。きょう、その削蹄師の腕を競う大会が新庄市で開かれました。

【写真を見る】牛にとってヒヅメは「第2の心臓」牛の健康を守る”意外なプロ”たちが腕を競う！スゴ技を間近で（山形・新庄市）

牛の健康の秘訣は、足から！ヒヅメを手入れする、そのスゴ技をご覧ください。

きょう新庄市で東北地区牛削蹄競技大会が開かれ、東北６県から１８人が参加しました。

競技の内容は、牛の歩き方で特性を見極める削蹄判断とヒヅメを切る実技試験です。

実は牛にとってヒヅメは大切な存在です。血液を送るポンプ代わりになり、「第２の心臓」とも呼ばれています。

削蹄師は、ツメの形や凹凸、左右の幅の違いで日々変わる牛の体調を判断します。さらに、歩く速度や足の着き方を見て、病気の有無や健康状態を確認します。

県牛削蹄師会 栗田利一 会長「牛の健康状態を保つ。動物本来の姿で牛を飼ったり、状態を整えたりしてあげるということが推奨されている。そういう観点からも削蹄は今、見直されている」

■削蹄師のスゴ技！

佐藤友美アナウンサー「今、牛のツメを整えています。なた、はさみ、かま、やすりなどさまざま道具を使って牛の体調を見ながらストレスがないように牛のツメを整えているんです」

牛のヒヅメは外側は硬く、内側は柔らかい構造になっています。削蹄師は、地面からの衝撃を上手く吸収できるようにクッション性のあるヒヅメを素早く作ります。

そして特に大事なのが、やすりがけ。見栄えの良さだけではなく、ツメの角に丸みをつけることで割れにくくしていきます。

これにより、搾乳時にけがをしにくくなるということです。

東北大会で７度の優勝 遠田明広さん「牛にあった切り方をしていきたいと思っている。内蹄、外蹄の大きさが違っていたら小さいほうを大きい方に合わせて、大きい方を小さい方に合わせる。それぞれ違う」

東北大会は実力者が集う場だということで、県内外から多くの人が訪れ、削蹄の技術を見守っていました。

■訪れた人は

訪れた人「凄かった。最後まで綺麗にツメを切っていたところ」





訪れた人「その時の牛の状態を見ながらどういう風にすれば足を上げられるのかとか瞬時に判断してやっているのが凄いと思った」

きょう選ばれた６人は、１１月に茨城県で行われる全国大会に出場するということです。