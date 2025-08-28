¡ÖÉâµ¤¾å»Ê¤ÎÉô²¼¤µ¤ó¡×ÆÍÁ³¡¢Ææ¤ÎÃË¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ»×¤ï¤º¡Ä¡¿²ÖÂ¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥»¥Õ¥ì¤¬¤¤¤ë·ëº§¤Ã¤Æ¥¢¥ê¤Ç¤¹¤«? 2
¡Ø²ÖÂ¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥»¥Õ¥ì¤¬¤¤¤ë·ëº§¤Ã¤Æ¥¢¥ê¤Ç¤¹¤«? 2¡Ù¡Ê¤Þ¤µ¤Ú¤³/KADOKAWA¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´21²ó¡Û
¥ë¡¼¥ëÀäÂÐ¼çµÁ¤Î²ÖÂ¼¤«¤ª¤ê¡¦28ºÐ¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤òÂ´¶È¤·¤ÆÆþ¼Ò3¥«·îÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢²ñ¼Ò¤ÎÉôÄ¹¤ÈÀèÇÚ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÖÂ¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÂ§¤ê¡ÈÉÔÎÑ¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡É¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÆü¡¢ÉôÄ¹¤ÈÀèÇÚ¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¸øÇ§¥»¥Õ¥ì¡×¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤À¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¡£É×ÉØ¤Î¹ç°Õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥»¥Õ¥ì¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡ÄÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤²ÖÂ¼¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Õ¥ì´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤ï¤»Ï¤á¤Æ¡½¡½¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×ÌäÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤à¿¿ÌÌÌÜ·ÏÎø°¦¥³¥á¥Ç¥£¡Ø²ÖÂ¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥»¥Õ¥ì¤¬¤¤¤ë·ëº§¤Ã¤Æ¥¢¥ê¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡£1´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢7/23¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·2´¬¤«¤é¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
