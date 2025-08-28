2025年8月30日（土）、8月31日（日）の2日間、北海道札幌市にある『アクセスサッポロ』にて、『さっぽろドッグフェスティバル2025』が開催されます。

画像：株式会社エーエスピー

ショッピングエリアは、試せるリュック型キャリーバックや、リンクコーデを楽しめるアイテム、お洋服、ヒューマングレードの安心安全・無添加おやつ、ジャーキー、わんちゃんが快適に過ごすためのアイテムなどが勢ぞろい！

画像：株式会社エーエスピー

その他にも、アクセサリーやフェザー、ネイル、エクステ編み込みなどでワンちゃんをその場で可愛くアレンジ出来るブースや、デニム中心のオリジナルデザインのアイテム、元祖うなぎの頭ペットフード、犬猫用イヤーマフ、カナダ生まれの機能派・本格アウトドア犬服などなど、オリジナルや日本初上陸の限定品も見逃せません！

画像：株式会社エーエスピー

飲食エリアには、お肉料理からデザートまで、多彩なフードトラックグルメがずらり！ 愛犬と一緒に特別なランチタイムやおやつタイムを楽しむことができますよ！

画像：株式会社エーエスピー

障害馬術競技の犬版、いわば“犬の障害物競走”の体験ができる『アジリティー体験会 by WISE DOG』も開催されます。事前予約不要なので、ぜひ参加してみてくださいね！

【詳細情報】

アジリティー体験会 by WISE DOG

開催時間：10:30、11:30、13:30、14:30、15:30

参加費：1組 500円

※事前予約制ではなく、すべて当日現場受付。

※当日の進行状況により開始時間が前後する場合があります。

※参加者が同時間帯に重なった場合でも、時間に関係なく順次対応します。

画像：株式会社エーエスピー

『出張ドッグライフケアby B-tos wan』では、愛犬に癒しのひとときをご提供。さらに、しつけ相談会も8月30日（土）限定で実施されます。

【詳細情報】

出張ドッグライフケアby B-tos wan

お手入れ料：1か所 500円（爪切り、耳そうじ、肛門腺しぼり、足裏カット）

画像：株式会社エーエスピー

わんちゃんと泊まれる『スノードッグビレッジ』無料宿泊券や、出店社協賛の素敵な景品が当たる『わんわん抽選会』も開催！

参加方法は、会場内の各店舗で買い物などをすると抽選会参加券がもらえるので、抽選会場（インフォメーション／グリーンホール内）まで参加券を持って行くだけ！ 何が当たるか楽しみですね！

※参加券の配布条件は各出店ブースにより異なります。

詳細情報

さっぽろドッグフェスティバル2025

開催日：2025年8月30日（土）・31日（日）

開催時間：10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

開催場所：北海道札幌市白石区流通センター4-3-55 アクセスサッポロ（グリーンホール・屋外展示場）

入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

※雨天決行・荒天中止

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合があります。最新情報は公式Instagramをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

ショッピングエリアや飲食エリアに加え、アジリティ体験やお手入れブースまで！ 愛犬と一緒に一日中楽しめるイベントになりそうですね！

わんちゃんも喜ぶ『わんわん抽選会』では、素敵な景品が当たるかも……!? ぜひご家族みんなで足を運んでみてくださいね◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【さっぽろドッグフェスティバル2025】2025年8月30日、8月31日大開催！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。