

8月28日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■記念優待 ――――――――――――



ＴＯＮＥ <5967> [東証Ｓ] 決算月【5月】 8/28発表

開業100周年記念品として、25年11月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード3000円分を贈呈する。また、25年に限り、11月末の基準日を追加。100株以上を保有する株主に、ECサイト「TONE ALPHAストア」に掲載された自社製品をプレミアム優待価格で購入できる権利を付与する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ナフコ <2790> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/28発表

9月末基準日の優待品のうち、UCギフト券の金額を従来より500円増額（保有株数に応じて1000～3000円分を贈呈）する。



ネクスグループ <6634> [東証Ｓ] 決算月【11月】 8/28発表

株主優待の対象としていた「花巻南温泉峡 渡り温泉」の営業終了に伴い、新たに花巻市内の温泉旅館5施設と提携し、優待内容を一部変更する。



百五銀行 <8368> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/28発表

保有期間「1年以上」の要件を追加。新制度では、3月末時点で1000株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有期間3年未満で三重県名産品3000円相当、3年以上で同5000円相当を贈呈する。



ジェネレーションパス <3195> [東証Ｇ] 決算月【10月】 8/28発表（場中）

長期保有特典を新設。10月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主には、株主優待券2000円分を追加で贈呈する。



ティーケーピー <3479> [東証Ｇ] 決算月【2月】 8/28発表（場中）

7月にオープンしたSHONIN PARK（大分県別府市）内の「Sand SPA」、「SHONIN PARK SHOP」を株主優待対象施設に追加。



株探ニュース

