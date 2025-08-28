フジ・メディア・ホールディングス（FMH）は28日、公式サイトで、同社及び子会社のフジテレビの改革・再生に向けた取組の進捗状況について報告する文書を掲載した。

文書では、元タレント中居正広氏による同局元アナウンサーへの性暴力事案が発覚後、今年4月に同局が発表した、人権ファーストを徹底する仕組みを構築するなどの「8つの強化策」の実施状況などを説明。「アナウンサーとの1ON1面談」「全てのドラマ・バラエティの台本に相談窓口につながるQRコードを掲載」など、実行されている具体策が記された。

フジテレビは同日に、同社元取締役で前社長の港浩一氏、元専務の大多亮氏に対し、50億円の損害賠償を連帯して支払うよう求める訴訟を起こしたことも公表している。

▽FMHの発表全文

当社および株式会社フジテレビジョンの改革・再生にむけた取組の進捗について

当社及び当社子会社の株式会社フジテレビジョン（以下、「フジテレビ」）は、フジテレビで発生した

人権・コンプライアンスに関する事案を受け、再発防止のための抜本的な企業風土・ガバナンスの改革に向けた具体的な取り組みとして、3月31日に「人権・コンプライアンスに関する対応の強化策」、4月30日にフジテレビ「8つの具体策」及び当社「グループ改革に向けて」を公表しております。

本日、当社及びフジテレビにおける具体化した強化策に関する進捗状況を、当社HPにて公開いたしました。詳細は本日別途開示の下記の別添資料をご覧ください。

当社及びフジテレビは、本改革施策に基づき、人権・コンプライアンスやガバナンスに関する実効性のある体制を構築して着実に実施するとともに、継続な情報公開を通して、ステークホルダーの皆様の信頼回復に努めてまいります。

1．フジテレビ「8つの具体的強化策」実施状況

・サステナビリティ経営委員会第4回会合を開催、グループ人権方針改定案を議論

・サステナビリティ経営委員会第3回外部アドバイザリーボードを開催、外部有識者とDE＆Iの実現に向けた取り組みについて議論

・全てのドラマ・バラエティの台本に相談窓口につながるQRコードを掲載

・誹謗中傷対策として、社内横断体制を増強、特にアナウンサーへの誹謗中傷対策をさらに強化

・AI経費不正検知システムの導入を正式決定し、経費利用に関する規定策定に着手

・リスクポリシー委員会では過半数を社外取締役が占める委員3名を選定し、9月に第1回会合を開催

・アナウンス局に創設したマネージメント・プロデュース部にて、アナウンサーとの1ON1面談開始

・スタジオ戦略本部において新体制下の研修案を策定し、「放送コンプライアンス」「下請法・フリーランス法」「労務管理」などのテーマで9月に実施予定

・第2回人的資本経営プロジェクト会議を開催、人的資本経営について外部弁護士による基礎講座を実施し他業種の幹部のコンピテンシーの共有

・社内約100人のコンプライアンスオフィサーに対し、相談受付対応の研修を実施

2．当社「グループ改革にむけて」実施状況

・8月27日に第3回指名・報酬委員会を開催、人的資本経営の推進などの非財務項目を含めた業績連動

報酬の枠組みを決定し、より具体的なサクセッションプランの検討フェーズに入ることを確認

・女性の幹部役職員（部長以上の従業員と役員の合計）比率は、7月の定期人事異動後の新体制で24.6％（2024年7月時点は19.6％）に上昇

・7月31日にリスクポリシー委員会規則が施行、委員会が設置され外部有識者を含む委員4人を選任

・グループ人権方針の改定案について議論を進め、9月9日開催予定の第3回グループ人権委員会にて各社からの意見を集約