娘さんが夏休みの宿題をしていると、2匹の猫さんたちが…？自由気ままで可愛い猫さんたちと娘さんの姿に、笑ってしまう視聴者さんが続出中です。

こちらの動画は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「師匠だいぶ邪魔www」「おもろいわー」「保護者感あふれるお2人笑」「夏休みあるあるですよね(笑)」といったコメントが寄せられています。

【動画：女の子が『夏休みの宿題』をしていると、２匹のネコが…思わず笑ってしまう『まさかの展開』】

邪魔すぎる師匠

YouTubeチャンネル『ニャンチューバーつくし【関西弁でしゃべる猫】』に投稿されたのは、夏休みのある日の様子。「つくし」ちゃんと先輩猫「うに師匠」が過ごす猫部屋で、娘さんがタブレットパソコンを使って宿題をしていたそうなのですが…。

早速パソコンの真横に、かまってオーラ全開のうに師匠がやってきたそう。ただ座っているだけですが、これは気になって集中できそうにありません！もはや圧すら感じるうに師匠の姿に、思わず笑ってしまいます。

宿題は？

やはり集中できないようで、うに師匠にちょっかいを出し始める娘さん。バタンと床に倒れたあとはタッチペンを動かし、ふたりの気を引いて遊ぼうとしていたのだとか。すると娘さんは一旦退出し、トイレ休憩かと思いきや…。

娘さんはまさかのポ◯モン図鑑を持って帰還。とりあえずリラックスした体勢で見守っていたつくしちゃんとうに師匠ですが、娘さんはゴロゴロしながらお菓子まで食べ出してしまったのだとか。完全にやる気をなくしてしまいました。

移動しても…

娘さんが猫じゃらしを取り出して遊び始めると、うに師匠とつくしちゃんもつい夢中で楽しんでしまったそう。しばらく遊んで宿題を再開したものの、娘さんはうに師匠のお尻をタッチペンでツンツンとイタズラ。結局、集中するためにリビングへ移動したそうです。

気を取り直して真面目に宿題に取り組む娘さんでしたが、今度はつくしちゃんがチラチラと視界に入り、うに師匠も周りをウロウロ…。宿題を終わらせるには、まだまだ時間がかかってしまいそうですね。

投稿には「猫二匹おったらそら宿題進みませんわ」「師匠w圧のかけ方w」「つくしちゃんと師匠かわいい♡」「笑い転げてしまった」「子供って猫と同じで飽きっぽいですよね」「私も…ふたりの可愛い誘惑に勝てる気がしない」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ニャンチューバーつくし【関西弁でしゃべる猫】』では、つくしちゃんとうに師匠と飼い主さんご家族の日常の様子が投稿されています。飼い主さんの面白い関西弁アテレコで、ふたりの可愛い姿をより楽しむことができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ニャンチューバーつくし【関西弁でしゃべる猫】」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。