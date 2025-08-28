YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』に投稿されたのは、仕事中のママさんにかまってほしくて強硬手段に出る『ぽこ太郎』くんの姿。

あらゆる手段でアピールするぽこ太郎くんの様子には「こんなかわいいお誘いを我慢できる人、いるのでしょうか？」「かわいい奥義を連発」などとコメントが寄せられています。

【動画：作業中のママにかまってほしい猫→場所やポーズを変えて…あまりにも可愛い『アピール』】

仕事中のママに遊んでほしい

ある日のママさん。お仕事をしていたら、ぽこ太郎くんがやってきたとのこと。

太ももに乗って構ってアピール！ その後もお仕事中のママさんの視線に入るようにウロウロ。これはママさんに相手をしてもらえるまで動かないかな？

と思っていたら、さっとどこかへ行ってしまったというぽこ太郎くん。気まぐれだー！

そのあと遠くからのぞいていたとのことで、ママさんの様子は引き続き気になっている様子。どうも遠くからのアピールに変えたようです。

健気なアピール！

やっぱりママさんの近くがいいのか、すこし近寄ってきたというぽこ太郎くん。お行儀よく座って待っていたとのこと。

しかし視線はママへ一直線。じーっと見つめているぽこ太郎くんがかわいすぎて、仕事がやりづらそうです。

次は、寝転んでヘソ天ポーズになり、ママを誘惑する作戦にチェンジ。その作戦も効かないとわかると、また近づいてきて、上目づかいにじっと見つめてきたというぽこ太郎くん。

この健気さ、たまりません。

実力行使に出るぽこ太郎くん

引き続きお仕事をするママさんにしびれを切らしたのか、ぽこ太郎くんは実力行使に出たといいます。

なんと、ソファを爪でガシガシしはじめたというぽこ太郎くん。さすがにママさんも止めに入ったそう。

ソファをあきらめたと思ったら、今度はカーペットをガシガシして遊んでアピール。ぽこ太郎くんの「ママ大好き」という気持ちが伝わってきます。

仕事が終わった後は、しっかり甘えさせてもらえたというぽこ太郎くん。ママさんのお膝の上で幸せそうなお顔を見せていたとのこと。

ぽこ太郎くんには「あの手この手でアピールするぽこちゃんかわいい」「かわいい奥義を連発」「かわいすぎて涙が出てしまいました」などのコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～』では、今回登場したぽこ太郎くんと、その息子『うま次郎』くんのホンワカした日常がアップされています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎&うま次郎～猫ちゃんねる～」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。