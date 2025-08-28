食べ逃さないでーーーッッ！【マクドナルド】チーズたっぷり♡「2週間限定バーガー」

8月20日から2週間限定でしか味わえない、レアなバーガーが【マクドナルド】に登場！ チーズをあわせた食欲そそる一品が、いつもよりも贅沢な気分に浸らせてくれそうです。今回は、チーズ好きなら見逃せない「2週間限定バーガー」をご紹介します。

チーズを4枚もサンドした贅沢な「チーズチーズダブルチーズバーガー」

100%ビーフパティ2枚とチェダーチーズが2枚入った「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズが2枚追加され、チーズたっぷり感に驚くこちらのバーガー。背徳感と共に食欲がそそられそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「チーズの濃厚さも食べ応えもUPしているため、いつも以上に満足感がありました」とのこと。しっかり腹ごしらえしたいランチタイムにぴったり。

あの人気バーガーにチーズをプラス！「チーズチーズてりやきマックバーガー」

てりやき風味のポークパティがサンドされた「てりやきマックバーガー」に、チェダーチーズとホワイトチェダーチーズがプラスされたこちらも必見！ レポーターHaruさんは「贅沢な一品」「思わず笑顔になってしまう美味しさ」とコメント。こちらのパティは1枚なので、サイドメニューとあわせて食べたい時にも良さそうです。

