ホアキン・フェニックス降板のトッド・ヘインズ監督ゲイロマンス映画にペドロ・パスカルが出演交渉
ホアキン・フェニックスが土壇場で降板し、制作が中断されていたトッド・ヘインズ監督のゲイロマンス映画『De Noche（原題）』。『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』やドラマ『THE LAST OF US』のペドロ・パスカルが主役候補に浮上し、制作再開に向けて動き出したようだ。
【写真】ヴァネッサ＆ペドロの仲睦まじそうなツーショット
Varietyによると、本作は、1930年代を舞台に、ロサンゼルスからメキシコに逃亡する腐敗警官と若い恋人の物語。『ジョーカー』シリーズで知られるホアキン・フェニックスが主演を務める予定だったが、メキシコ・グアダラハラで予定していた撮影開始の数日前に、彼が降板。製作がとん挫していた。
ジョン・レイモンドと共に同作の脚本を執筆したヘインズ監督は、ホアキンの降板を受け、昨年12月に開催されたマラケシュ映画祭で、「この夏に起きたことは本当に辛かった。だけど映画そのものと、脚本自体は、いつか別の形で陽の目を見るかもしれません」と語っていたそうだ。
『マンダロリアン』でブレイクし『THE LAST OF US』のシーズン2で、今年のエミー賞にノミネートされているペドロは、マーベル映画『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』がこの夏公開されたほか、ダコタ・ジョンソン＆クリス・エヴァンス共演のA24の話題作『Materialists（原題）』や、アリ・アスター監督の『エディントンへようこそ』がアメリカで公開されるなど、注目を集めている。
