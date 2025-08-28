日向坂46・渡辺莉奈、“二重人格説”の真相を明かす「弁明したい」
日向坂46の渡辺莉奈が、ポッドキャスト番組『日向坂46宮地すみれと渡辺莉奈のシロクロバクロ』に出演。自身に浮上していた“二重人格説”について真相を語った。
【写真】日向坂46・四期生 グループ加入後、“東京に染まった”メンバーは？
この番組は、『放送作家松田好花リターンズ』から派生したポッドキャスト番組で、渡辺のほか、日向坂46の宮地すみれと、“放送作家”として松田好花が出演した。
『放送作家松田好花リターンズ』では、松田が考えた「Sinterview」なる企画を実施。日向坂46の四期生11人に対し、同じ日の「朝」と「夜」に全く同じインタビューを行い、その回答に変化があるのかを検証した。
その中で渡辺は、朝と夜であまりにも話す内容が異なったことから、モニタリングしていた松田やマヂカルラブリーの2人に「怖い怖い」「全然違うじゃん！」「別人すぎる」と驚かれていた。
この場面に対して、ポッドキャスト番組に出演した渡辺は、「私は、“二重人格説”が出てたと思うんですけど」と切り出し、「朝にインタビューを受けて、もう1回撮り直しをしたいと言われて。それなら“朝と夜とどっちも使ってもらえるようなことを言えばいいのか”と思って、全く別のことを話したら、“渡辺は適当にしゃべってるな”と思われたらしくて、そこは弁明したい」と説明。「どちらのパターンでも使っていただけるように発言したよっていうのを言いたかった」と強調した。
真相を聞いた松田は、「敢えてズラしてたんだね」「みんなに誤解のないように。軸がブレブレの子だって思われなくないもんね」と納得し、渡辺も「適当にやり過ごしてる子だと思われたくなった」と笑顔を見せていた。
