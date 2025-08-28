セレーナ・ゴメス＆サブリナ・カーペンターらがテイラーの婚約に反応！
この度、インスタグラムにて婚約を発表したテイラー・スウィフトとトラビス・ケルシー。親友のセレーナ・ゴメスや、コラボレーターのサブリナ・カーペンター、グレイシー・エイブラムスら、テイラーと親しいセレブたちが2人の婚約を祝福した。
【写真】セレーナがシェアしたお祝いの投稿
テイラーは現地時間8月26日にインスタグラムを更新し、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚するよ」というメッセージとともに、ロマンティックなプロポーズ写真を公開し、かねてより交際していたNFL選手トラビス・ケルシーとの婚約を発表した。
これを受け、親友のセレーナ・ゴメスは27日にインスタグラム・ストーリーズを更新し、「親友が婚約したとき」とキャプションを付けてテイラーの投稿をシェア。また、テイラーが2009年にツイッター（現X）に投稿した「セレーナ、真実の愛は今でも時々現れる。私達が9歳の時に作り上げた幻想ではないよ。信じるべきだし、あなたもそう」というアドバイスとともに、昨年12月に発表した自分の婚約写真と、テイラーの婚約写真を並べた投稿をシェアした。
サブリナは、インスタグラム・ストーリーズでテイラーとトラビスの投稿をシェアし、白いハートの絵文字を並べて祝福。チャーリー・プースもインスタグラム・ストーリーズで「テイラー＆トラビスおめでとう！ これぞ人生最高の時。僕も嬉しい！」とお祝いメッセージをシェアした。
また、26日にメキシコシティでコンサートをしていたグレイシー・エイブラムスは、ステージから「ここにいないけれど、テイラーに盛大なお祝いを言わなくちゃ。みんなで一緒に彼女を祝福しよう！」とシャウトしたそう。
ほかにも、テイラーの高校時代からの親友アビゲイル・アンダーソンやモデルのカーラ・デルヴィーニュ、1989年のツアーでテイラーと共演したアヴリル・ラヴィーンらが、インスタグラム・ストーリーズで彼女を祝福している。
引用：「Selena Gomez」インスタグラム（＠selenagomez）
