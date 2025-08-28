ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢EXILE AKIRA¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Ç¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¡ÉÃµ¤·¢ª±ö¥Ñ¥ó¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤ï¡Á¡×
¡¡EXILE AKIRA¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÂçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Ç¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¡ÉÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¹ç¤¨¤Ø¤ó¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È±ö¥Ñ¥ó¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ëÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡ÉÍÅÄ¤¬ÁêÊý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÉÍÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¹¥¤¡É¤ÎAKIRA¤òÁêÊý¤Ë¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó½ä¤ê¡ÁÂçºå¥ß¥Ê¥ßÊÔ¡Á¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡Á°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¤òµá¤á¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢ÆñÇÈ¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Å¹¤Ë¤ÏÌó120¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò¼ê¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ä¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£AKIRA¤â¡Ö»ý¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÍÏ¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ï¿´ºØ¶¶¤ÎÃÏ²¼³¹¤Ë¤¢¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËÄÉµá¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ä¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ô¥í¥·¥¡×¤Ê¤ÉÌó60¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤ï¡Á¡×¤È¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ó¤³¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿±ö¥Ñ¥ó¤òÄÉ²Ã¤Ç¹ØÆþ¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¡ª¥Ð¥¿¡¼¤È¤¢¤ó¤³¤¬¹ç¤ï¤Ø¤ó¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏËÙ¹¾¤ÇÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ó²°¡£¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ä¡¢À¸¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ê¤ÉÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤éÎß·×20Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢20ÉÃ¤Ë1¸ÄÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£ÁáÂ®¿©¤Ù¤¿2¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤©¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ï¡Ä¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ÎÍÍ»Ò¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¡É¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¹ç¤¨¤Ø¤ó¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È±ö¥Ñ¥ó¤ò¥Ù¥¿Ë«¤á¤¹¤ëÉÍÅÄ²í¸ù
¡¡ÉÍÅÄ¤¬ÁêÊý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÉÍÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¹¥¤¡É¤ÎAKIRA¤òÁêÊý¤Ë¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó½ä¤ê¡ÁÂçºå¥ß¥Ê¥ßÊÔ¡Á¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡Á°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¤òµá¤á¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢ÆñÇÈ¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Å¹¤Ë¤ÏÌó120¼ïÎà¤Î¥Ñ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¡£¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò¼ê¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¡Ä¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£AKIRA¤â¡Ö»ý¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÍÏ¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÏËÙ¹¾¤ÇÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ó²°¡£¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ä¡¢À¸¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ê¤ÉÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤éÎß·×20Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢20ÉÃ¤Ë1¸ÄÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£ÁáÂ®¿©¤Ù¤¿2¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤©¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Ï¡Ä¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ÎÍÍ»Ò¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¡È¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ñ¥ó¡É¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤«¡£