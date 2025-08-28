ブンデスリーガで躍動する若きオランダ代表MFは去就が注目されている。



『The Telegraph』のマット・ロウ氏によると、ライプツィヒに所属する22歳のオランダ代表MFシャビ・シモンズの獲得レースにトッテナム・ホットスパーも参戦したという。



パリ・サンジェルマンの下部組織であるシャビ・シモンズは2022年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、これまではPSVやライプツィヒへのレンタル移籍で経験を積むことに。ライプツィヒで圧巻の活躍を見せると、今冬には最大8000万ユーロの移籍金でライプツィヒへの完全移籍を決断。昨季もブンデスリーガ25試合に先発出場し、10ゴール7アシストと躍動していた。



そんなシャビ・シモンズの獲得レースにトッテナムも参戦。同氏によると、今夏の移籍市場で攻撃的なMFを狙うトッテナムはシャビ・シモンズ獲得を画策。すでにライプツィヒと獲得に向けた交渉を開始しているという。



チェルシー移籍が濃厚と報じられていたシャビ・シモンズだがここにきてトッテナム移籍は実現するのだろうか。