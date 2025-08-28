千葉ロッテ、選手プロデュース香水第2弾を発売 今回は田中、木村、寺地、西川、山本の期待の若手5選手
千葉ロッテマリーンズは28日、選手がプロデュースしたオリジナル香水をあす29日正午から販売することを発表した。
今回発売になるのは、田中晴也投手、木村優人投手、寺地隆成捕手、西川史礁外野手、山本大斗外野手の5選手がプロデュースしたもの。4月18日に販売を開始した第1弾に続き、対象5選手に普段使用している香水や好きな香りなどのアンケートを実施し、回答をもとに調香師が香りを調合して選手の好みが反映された香水となっている。
また、9月下旬よりマリーンズストア ミュージアム店でも販売。なお、第1弾で販売をした藤原恭大外野手、小島和哉投手、種市篤暉投手、石川慎吾外野手、和田康士朗外野手の選手プロデュース香水は、現在もマリーンズオンラインストア、マリーンズストア ミュージアム店で購入可能となっている。
■木村優人投手 コメント
とても良い匂いにプロデュースすることができました。皆さんも僕のプロデュースした香水をつけて良い匂いになってくれたらうれしいです。僕は試合中につけたいと思います！
■選手プロデュース香水 商品詳細
田中晴也投手：森の国フィンランド主要3種類の木である白樺・マツ・オウシュウトウヒをブレンド、そこにタイム・ローズマリーなどのハーブを加え、ベルガモット・ブラッドオレンジなどの柑橘を加えてより爽やかに。
木村優人投手：主役はスズラン。クリアなグリーンノートの中にナチュラルな蜜の甘さ。清潔感のある爽やかな香りで上品で控えめな甘さ、時間が経っても変化しにくい香り。
寺地隆成捕手：控えめな部分を優しい「スズラン」「スミレ」で表現しました。心の清さを表現するため石けん調の香りをプラスし、最後にうち秘めた強さを出すためホワイトムスクを配合。
西川史礁外野手：リリーが主役の調香。トップはマンダリン・アップル、その後主役のリリーとジャスミン・ロータス・スズランが花開きます。ラストはすっきりとしたホワイトムスク・バニラの香り。
山本大斗外野手：トップはベルガモットとグレープフルーツ。その後グリーンティーと力強いジャスミンが立ち上がり、ラストはムスクとアンバーへと変化するシトラスグリーンの香り。
各50ml / 4500円
